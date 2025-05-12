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〈財經週報-投資觀點〉川普時代的債市佈局：策略性投資BBB級債券

2025/05/12 05:30

川普關稅政策反覆，美股一度暴跌。BBB級投資級公司債在當前的市場環境下，為絕佳的布局選項。（法新社）川普關稅政策反覆，美股一度暴跌。BBB級投資級公司債在當前的市場環境下，為絕佳的布局選項。（法新社）

■洪欣如

川普政府的「對等關稅」政策猶如一顆震撼彈，不僅衝擊了全球貿易，更讓金融市場陷入一片恐慌，美股標普500指數一度在短短兩天內暴跌10.5%。雖然川普後續在關稅態度上放軟，激勵股市反彈，但受到其政策與言論反覆，經濟前景的能見度仍然低迷，中期風險尚未消除。

BBB級投等債兼顧風險與收益

在這樣的動盪時刻，投資人該如何穩守資產，甚至逆勢尋求增長呢？兼顧債券的避險屬性與股票的成長特性，BBB級投資級公司債在當前的市場環境下，為絕佳的布局選項。

當前的美國債市面臨兩股力量拉扯：一方面，激進的關稅政策或導致經濟放緩甚至衰退，促使聯準會積極降息；另一方面，市場擔心高關稅將引發通膨，迫使聯準會放慢降息，甚至轉向升息。

若未來出現景氣趨緩，雖然BBB級投等債是投資等級債券中，信用評級最低的一環，但其發行企業通常仍具有一定的規模和穩健的經營基礎，能夠提供相對可靠的還款能力，違約風險不高，讓投資人有機會在風險遠低於股票下，取得穩健收益。

另一方面，若關稅政策推升通膨，由於最新ICE美銀BBB級美國企業債指數的殖利率多達5.5%，遠高於美國十年期公債殖利率的4.25%（截至2025年4月26日），該收益水準提供了更具吸引力的通膨保護，有助於降低投資風險。

可受惠市場回暖的環境

此外，倘若未來關稅問題短期內達成協議，且川普的施政路線進入減稅協商，股市重回長期上升軌道時，雖然BBB級公司債的收益幅度不及股市的迅猛，但在相對高評級債券，卻具備較大的信用利差收斂空間。在市場回暖的情況下，BBB級公司債也是能為投資人提供不錯的綜合收益。

多檔BBB級投等債ETF年配6%護體

由於BBB級投等債具多重極富魅力的投資屬性，兼顧穩健波動與較高收益率，成為近一年來，投信新募集ETF時的發行主流，且有多檔ETF今年以來的年化配息率在6%以上，蔚為市場資金新寵，尤其可注意到近期發行的BBB級月配投等債ETF，最近月份的年化配息率多達6.8%，無疑是投資人在當前亂局中很好的穩健領息選項。

對於風險承受度較高的投資人，還可以利用槓桿型商品，連結相關BBB級債券ETF，進一步提升整體投資組合的收益水準，作為因應川普時代下，亂中得利的有效策略。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

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