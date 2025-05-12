〈財經週報-投資觀點〉可轉債跌破債券價值 企業如何穩定債信

如果上市公司發行可轉債，因系統風險跌破債券價值，可買回註銷。（中央社）

■曾珮琪

系統風險引發可轉換跌破債券價值

今年4月2日川普突然宣布其「對等關稅」政策，全球恐慌情緒飆升引發股災，台股4月7日開盤後三個營業日跌了3,900點。雖4月9日川普旋即表示除了中國以外，暫停個別對等關稅90天，對等關稅降低至10%，但川普政策反覆的不確定性已使市場波動加劇。面對市場動盪，連原本應該具保本性質的可轉債公司債也跌破面額，即使資深投資者都會感到意外，發行可轉債之企業該如何因應？

企業發行可轉債跌破債券價值可買回註銷可轉債

台股因川普「對等關稅」重挫後，依公開資訊觀測站統計4月7日至4月25日止之重訊，已有133家上市櫃公司的董事會公告執行庫藏股，其中買回目的為維護公司信用及股東權益計有48家。除了執行庫藏股外，如果上市公司發行可轉債，因系統風險跌破債券價值，依可轉債發行轉換辦法，也可買回可轉債註銷，除了可以維護市場信心、穩定公司債信外，亦可節省公司利息支出。

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企業的債務利害關係人除了直接金融的發行可轉債持有人外，亦包括往來銀行及供應商，如公司放任市場投資人以極低價格拋售該公司的債券，可能連帶影響往來銀行及供應商信心。故可轉債的發行轉換辦法也皆有載明，發行人可以買回自已發行的可轉債，但買回後限註銷該可轉債。

企業買回自身可轉債的程序

企業買回可轉債可依企業內部規範及取得處份資產程序辦理，不需要依庫藏股買回規定及程序為買回數量及金額限額內，經證券承銷商出具買回庫藏股價格合理性意見後，報董事會決議通過公告實施，故處理的程序更快速。

當然有些債務履行能力無疑慮之轉換債，因市場動盪之變現壓力殺低時，通常反而有較高的純債到期收益率，亦是投資人投資或避險選擇之一。

（作者為中國信託證券投資銀行業務部副總經理）

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