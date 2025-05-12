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〈財經週報-投資趨勢〉高利率+高度不確定性 投資策略需分散

2025/05/12 05:30

美國與各國貿易談判所需時間美國與各國貿易談判所需時間

■李怡勳

美國宣布對多數國家暫緩實施90天對等關稅，短期雖給市場喘息空間，但川普政府對關稅政策的反覆無常，反而加深市場對未來經濟與政策走向的不確定性。4月股票資產上下波動超過10%，使得投資人對風險資產的偏好度明顯下降，但仍有部分類股在4月呈現正報酬。此外，目前10年期美國公債殖利率，約在4.3%，持續維持區間震盪格局，反應政策不確定性和通膨再度升溫的可能性。當前市場正處於高利率與政策高度不確定性並存的階段，短期震盪預期將持續，建議投資人採取股債分散配置，透過平衡投資組合降低下行風險，同時可參與潛在的上行投資機會。

貿易談判 短期難有結果

關稅政策仍具可變性，不確定因素短期內難以消除或減少。此次「90天完成協議」的目標具高度挑戰性，回顧美國與其他國家貿易談判歷程，自協商啟動至實際執行平均需耗時45個月，顯示貿易談判短期難有結果，且變數極高。

在這樣的情況下，資產價格的波動幅度仍將加劇。根據4月中市場調查，機構投資人對經濟前景的信心跌至近30年來低點，以至4月份對美股減碼比例來到歷史相對高點，不僅機構投資人態度轉趨保守，散戶也同步拉高現金比重、降低股票部位，反映在4月份後已有部分資金傾向保守操作。但根據Factset資料，2025年S&P500企業盈餘仍有高個位數9.5%的增長，2026年增長率預期也有11.1%，顯示企業基本面仍有支撐，代表近期市場震盪更多是來自於情緒面的影響。因此，這時候反而不適合過度悲觀，風險性資產很容易因為一點點利多而出現大幅度反彈，投資布局上建議採「邊走邊看」策略，保留彈性與調整空間。若資產的評價條件與風險水位逐步回穩，後續也可視情況調整部位，除了配置具相對抗波動性的資產，也可適度納入基本面穩健、具中長期成長潛力的標的，建立更具彈性的投資架構。

資金投資 建議分散操作

因此，在此背景下，資金運用策略建議朝向分散操作，面對不確定性升高的環境，可透過股債搭配與區域分散配置，降低單一市場或資產類別帶來的衝擊。股票部分，隨市場震盪回落，部分資產評價已降至具吸引力的區間，可靜待風險趨緩後的修復契機；債券方面，非投資等級債券因利差相對較大，在控制信用風險的前提下，相對具備較佳的收益。若擔心波動，可搭配投資等級債券以平衡整體部位的風險。此外，亦可考慮運用掩護性買權策略，在爭取成長潛力的同時，降低下檔風險，使投資策略更具防禦性與調整彈性。

（作者為凱基收益成長多重資產基金經理人）

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