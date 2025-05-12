〈財經週報-台股盤勢解析〉關稅最恐慌時期過 台股跌深反彈

資料來源:CMoney，聯邦投信整理。資料日期：2025/5/8。

■解豐銘

第二季股票市場經歷暴漲暴跌，4月2日川普的對等關稅對市場造成的波動，風險性資產因此遭到血洗，出現罕見的股、匯、債三殺局面，資金撤出，融資和法人斷頭停損賣壓下，台股在4月最大跌幅一度達16.37%，直到4月9日川普政府對中國以外國家暫緩對等關稅90天，4月11日美國對大多數消費性電子納入對等關稅產業豁免清單等措施，市場跌深反彈，從下列四個面向供投資人來判斷多空。

從總經面來看，美國3月核心PCE物價指數年增率2.6%；美國4月非農就業和失業率保持穩定，縱使全面性的關稅削弱消費者信心，美國家庭正準備應對潛在的物價飆升和就業疲軟，雖然總經硬數據目前仍維持良好，但軟數據已大幅走弱，消費者信心降至近3年新低，通膨預期攀升，但從5月7日FOMC會議後的記者會內容可知擔憂在於關稅。由於川普宣佈的關稅幅度遠超預期，然而，所有這些政策又持續演變中，且目前有無2019年預防性降息的背景條件，若過早降息，在未來關稅對通膨產生第二輪衝擊，聯準會將陷入救經濟或壓通膨的兩難，反過來看，未來若關稅負面效應在下半年擴大，聯準會仍保有調整空間和彈性，有利於替救市保留火種。

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一些國家調降關稅 有助恢復投資信心

從關稅問題來看，川普的關稅情境，儼然像是1987年的雷根時代的放大版，川普全面推動保護主義，與雷根時代相比較，兩者的風險都在於可能引發貿易戰與產業衰退，而川普的政策更可能對全球經濟與美元資產造成深遠衝擊。所幸目前，當前各國對等關稅、半導體及消費性電子關稅均暫時豁免，觀察川普上任後，除對等關稅外，真正實施稅率的僅有中國與特定產業，如鋼鋁與汽車，甚至加墨的關稅都在採取行動後撤回，故期望在豁免90天到期前，可以看到一些國家的關稅調降措施，將有助於市場投資信心的恢復。否則，難保1987年10月和2025年4月的情景再度上演。

從評價面來看，從CMoney的法人資料來推估，目前加權指數約落在本益比15倍不到，以2018年川普關稅1.0來看，本益比的區間低點約落在12~13倍，這一次4月的恐慌，本益比區間也約莫在12~13倍。若關稅和貨幣問題，未導致下半年台股企業獲利明顯衰退和修正，那今年台股的低點將落在上半年。

半導體關稅未定 第二季台股上有壓、下有撐

總結來看，第二季台股受惠於川普關稅豁免期的備貨效應，及四大CSP業者目前並未改變資本支出，使得台股在散戶斷頭和法人停損賣壓後，有反彈的柴火可以運用。預期接下來台股第二季行情在半導體關稅未定下，會是上檔有壓，下有支撐的區間震盪為主，建議投資部位多考量流動性佳，適時停利停損，關注焦點除關稅外，更需留意美國債券利率和標售情形、消費需求等變化，因今年關稅的影響，恐導致過往淡旺季的變化，下半年屆時即便關稅緩解，也將面臨庫存消化的問題。

（作者為聯邦投信資產管理部主管）

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