〈財經週報-熱門族群〉AI族群走升帶動 伺服器機殼族群走旺

台北電腦展開展倒數計時，伺服器機殼族群股價上揚。（路透）

記者歐宇祥／專題報導

台北電腦展（Computex）開展倒數計時，上週AI族群股價轉強，伺服器機殼族群交投轉熱，加上指標廠陸續揭露財報、表現大多不俗，帶動股價上揚。尤以伺服器機殼大廠勤誠（8210）上週漲逾10%最強，旭品（3325）、晟銘電（3013）也週漲逾2.5%；車用機殼廠華孚（6235）4月營收回溫，也週漲近5%。

近期伺服器供應鏈面臨美國對等關稅衝擊，儘管研調指出，目前AI伺服器訂單與備料動能依然穩健，第一季伺服器出貨表現略優於預期，並預期部分業者會因關稅而提前備貨，驅使第二季全球伺服器出貨成長1.8%，唯未來總經環境變數多，尤其需關注美墨是否重啟關稅談判。

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勤誠上週公告第一季稅後淨利6.7億元、年增83%，每股稅後盈餘（EPS）5.53元，而前4月累計營收則為61.3億元、年增61%。勤誠表示，終端客戶需求大幅成長、出貨優於預期，推升營運表現，新切入的機櫃業務也順利推進，全球產能佈局也因關稅持續加速，第二季仍審慎樂觀看待。

晟銘電上週公告第一季稅後淨利1.72億元，季減42%、年增127%，EPS為0.84元。晟銘電近年營運受AI伺服器帶動走升，不過首季獲利因產品未如預期放量而季減。該公司表示，因關稅政策尚未完全定案，將持續觀察並彈性調整、以配合客戶需求，第二季也將持續觀察匯率波動。

而華孚切入新能源車商機，不過從去年起因市場庫存去化，壓抑營運成績，不過近日該公司公告4月營收5.98億元、創單月新高，前4月累計營收20.5億元，則為歷史同期次高。該公司指出，今年新能源車需求有望維持成長，公司產能也持續擴增，營運審慎樂觀，且直接出貨美國的比重僅低個位數，因此受關稅影響小。

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