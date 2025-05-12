〈財經週報-熱門族群〉台幣狂升 旅行社族群活蹦亂跳

台幣狂升，民眾出國意願增加，旅行社族群上週股價活蹦亂跳。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

近期新台幣暴力升值，有助於強化民眾出國意願以及海外消費力，旅行社族群上週股價活蹦亂跳。其中易飛網（2734）週漲幅達40.3%，燦星旅（2719）也有36.9%的表現，五福（2745）、山富（2743）、鳳凰（5706）、雄獅（2731）也分別有28.7%、17.8%、7.4%、6.1%的表現。法人表示，旅行社股易受到消息面激勵而有所表現，追高風險較高。

雄獅表示，新台幣短期的急升，對旅遊產業近期毛利及出國意願是有幫助，因無法預估未來匯率的走勢，後續影響還需要再評估，但也立即在行銷上做出對應活動，例如推出日本暑假小孩半價等優惠。

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雄獅表示，儘管全球經濟仍受美國關稅政策，以及匯率波動等不確定因素干擾，但美國航線運能增加，機位供給明顯回升，北美產品仍具備價格競爭優勢，而為搶佔先機，將積極擴展北美市場。而歐洲航線整體機位增加，也將有助於團體旅行安排，短線部份自4月起暑期訂單湧現，行程類型以動物園、樂園、水族館等親子體驗最受歡迎。其中，日本則為人氣首選目的地。在旅遊需求趨勢明確、市場氣氛穩中透旺，看下半年營運正向。

暑期訂單湧現 下半年營運正向

五福也指出，近期新台幣升值，將加速暑期旺季市場部署，除北中南門市擴張加速推進外，也會針對航空公司新航點規劃新產品。

旅行社第一季獲利陸續出爐，目前以雄獅EPS達4.57元居冠，其次為五福的4.29元，而燦星旅則為0.16元。

此外五福公告4月營收達7.28億元，年增13.94%，不僅創歷年同期新高，亦為歷史單月次高。累計前4月營收達29.17億元，較去年同期成長近20%。

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