晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-熱門族群〉台幣狂升 旅行社族群活蹦亂跳

2025/05/12 05:30

台幣狂升，民眾出國意願增加，旅行社族群上週股價活蹦亂跳。（資料照）台幣狂升，民眾出國意願增加，旅行社族群上週股價活蹦亂跳。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

近期新台幣暴力升值，有助於強化民眾出國意願以及海外消費力，旅行社族群上週股價活蹦亂跳。其中易飛網（2734）週漲幅達40.3%，燦星旅（2719）也有36.9%的表現，五福（2745）、山富（2743）、鳳凰（5706）、雄獅（2731）也分別有28.7%、17.8%、7.4%、6.1%的表現。法人表示，旅行社股易受到消息面激勵而有所表現，追高風險較高。

雄獅表示，新台幣短期的急升，對旅遊產業近期毛利及出國意願是有幫助，因無法預估未來匯率的走勢，後續影響還需要再評估，但也立即在行銷上做出對應活動，例如推出日本暑假小孩半價等優惠。

雄獅表示，儘管全球經濟仍受美國關稅政策，以及匯率波動等不確定因素干擾，但美國航線運能增加，機位供給明顯回升，北美產品仍具備價格競爭優勢，而為搶佔先機，將積極擴展北美市場。而歐洲航線整體機位增加，也將有助於團體旅行安排，短線部份自4月起暑期訂單湧現，行程類型以動物園、樂園、水族館等親子體驗最受歡迎。其中，日本則為人氣首選目的地。在旅遊需求趨勢明確、市場氣氛穩中透旺，看下半年營運正向。

暑期訂單湧現 下半年營運正向

五福也指出，近期新台幣升值，將加速暑期旺季市場部署，除北中南門市擴張加速推進外，也會針對航空公司新航點規劃新產品。

旅行社第一季獲利陸續出爐，目前以雄獅EPS達4.57元居冠，其次為五福的4.29元，而燦星旅則為0.16元。

此外五福公告4月營收達7.28億元，年增13.94%，不僅創歷年同期新高，亦為歷史單月次高。累計前4月營收達29.17億元，較去年同期成長近20%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財