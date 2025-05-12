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〈財經週報-運輸業〉台船︰沒有立即影響 未來則須觀察

2025/05/12 05:30

台船認為，對等關稅導致造船相關設備及貨載量減少，後續影響待觀察。（資料照）台船認為，對等關稅導致造船相關設備及貨載量減少，後續影響待觀察。（資料照）

記者王憶紅／專題報導

造船業營收及造船業營收及

國內最大的造船廠台船（2208）指出，對等關稅對台船無立即影響，但因對等關稅導致造船相關設備、原物料漲價，以及供應鏈斷鏈、船舶貨載量減少，則會影響造船市場，因而後續影響須持續觀察。

台船董事長黃正弘表示，對等關稅恐推升造船相關設備、原物料漲價，將墊高造船成本，且因造船相關設備供貨不確定性，恐延誤交船時程，而延誤交船時間罰責很重，延後一日交船的罰款約是船價的千分之一，增加造船廠負擔。

除設備、原物料上漲外，黃正弘說，若高關稅實施後，採購商將高關稅反映在消費者身上，則消費力道恐減弱，在採購商減少商品採購下，船舶載貨量將減少，航商不排除會減少新船訂單，也影響造船廠的營運，因此高關稅的影響性必須持續觀察。

美國除推出對等關稅外，美國貿易代表署（USTR）宣告對中國建造的船舶靠泊美國港口，今年10月14日起將徵收額外港口費，試圖重振美國造船業並挑戰中國在造船業的主導地位。至於美國造船產業是否可以恢復過往榮景，黃正弘分析，美國要重振造船榮景，至少需要25萬名工人，但目前便宜的外籍人士遭驅逐；而美國過去商船船廠設備老舊、甚至已報廢，短時間要提升產能，挑戰很高；再加上美國目前沒有商船供應鏈。因此要解決上述三個問題，美國造船業才有可能起死回生。

黃正弘分析，目前中國造船市占率近60%、韓國30%、日本小於10%，台灣僅0.5%；未來若中國流出30%的造船量，預估韓國將是最大受益者。

台船爭取中國船舶外流訂單

黃正弘指出，就廠區而言，台船目前擴廠機率不高，且台船造船成本較高，因此除降低成本外，也將建置AI智慧船廠，台船未來會將AI智慧船廠的成功經驗轉移到國外，爭取中國船舶外流的訂單，同時會強化設計能量，積極發展雙燃料船舶、電力船、無人船等，取得技術領先，價值出來，價格就不是問題。

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