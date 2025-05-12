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〈財經週報-時事求是〉關稅戰下的海空運業

2025/05/12 05:30

美國總統川普高關稅的壓力，雖然讓美國2025年第一季存貨與進口量大幅增加，但是消費力卻受到壓抑，海空運業者直接感受到關稅戰的威力。（資料照）美國總統川普高關稅的壓力，雖然讓美國2025年第一季存貨與進口量大幅增加，但是消費力卻受到壓抑，海空運業者直接感受到關稅戰的威力。（資料照）

■魏錫賓

為了紓解高關稅的壓力，進口商提早拉貨，使得美國2025年第一季存貨與進口量大幅增加，消費力卻受到壓抑，經濟成長的榮景中斷。海空運業者就在國際貿易受到衝擊的前線，直接感受到關稅戰的威力。

美國總統川普希望以較高關稅改變供應鏈結構，迫使企業在美國設廠；但製造業不會在一日成形，蓋工廠需要時間，原物料的組合、人力的調配與機器設備的到位，都不是即刻可以完成，高關稅先影響到商品的供需與價格。

除非是環境的重大改變，否則一般民生消費品的供、需較為穩定，不會大起大落。在關稅壓境下，美國進口商在第一季爆出搶貨潮，既增進口，也使存貨增加，自然地需在後面的幾季消化。未來進口可能承壓，而高關稅若持續，則可能使大眾需求因商品價格提高而降低，經濟陷於衰退的機率升高，更讓進出口進一步受到衝擊。

根據世界貿易組織（WTO）4月中出版的「全球貿易展望與統計」預測，在關稅戰的壓力下，2025年全球服務貿易估計仍能年成長4%，不過商品貿易可能較前一年下降0.2%，且若貿易緊張局勢惡化，負成長估計將進一步擴大至1.5%。WTO估計在目前的關稅措施下， 2025年北美出口會下降12.6%，而進口則減少9.6%；其他地區的貿易則仍可望維持或高或低的成長。

美國第一季搶運潮，雖一時帶動海空運需求與運價，但川普在4月2日公布對等關稅後，進出口下滑的現象已經發生。業者除了重組航線結構、布局新興市場外，面對不確定性，多先調整營運策略，提前調度與配置資源因應，並預測關稅談判時程與政策變動幅度，希望掌握「搶運高峰」。幸而過去幾年海運大好，業者財務結構大幅改善，較有餘裕應付突增、突減的需求，可是因大量增造的船舶，已陸續交船，成本控管仍是挑戰。

市場多元、航線靈活及財務穩健，都是業者度過景氣難關需要滿足的條件；而藉基本面擇股的投資人也會有類似考量。從運費結構觀察，貨櫃三雄中的陽明（2609）美東、美西航線約占運費收入的4成、長榮（2603）美洲線也略超過4成、萬海（2615）則以亞洲線為主。2025年4月長榮與陽明的營收均呈現月減、年減，且分別創下2024年2月、1月來的新低，可見關稅效應的殺傷力；即使是載送高單價商品的航空貨運，也受到先急單、後觀望的一些影響。

部分航商已裁減、調整航線因應，希望順利度過各國關稅談判的不確定期，應更期待下半年能夠有稅率下降的提貨潮，再一次扭轉產業景氣。可是在趕運與停運的過程中，不確定的傷害，正向不同產業擴散；即使面對的外在環境一致，不是每一業者都會有同樣的營收獲利，海空運業者雖見過大風大浪，但在困境中的營運績效，更能印證經營實力。

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