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台積先進製程南移 南科躍園區領頭羊

2025/05/12 05:30

近3年3大科學園區產值近3年3大科學園區產值

去年產值破2兆 連2年超越竹科 先進製程進駐將續推升產值

〔記者洪友芳／新竹報導〕新竹科學園區是台灣首座科學園區，也是台灣科學園區領頭羊，隨著台積電先進製程由北往南移，三、五奈米在台南科學園區大量產出，近兩年南科產值超越竹科躍居第一大園區。不過，業界認為，台積電、聯電、聯發科等總部皆位於竹科，竹科的產業地位難被取代。

科學園區產業別包括積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械、生物科技等，其中積體電路是重中之重，占園區產值七成以上；台積電又扮演關鍵主角，去年科學園區總產值達四．七六兆元，對照台積電營收二．八九兆元、占比超過一半，撐起北中南科學園區一片天。

竹科是台灣科學園區領頭羊，聚集眾多知名上市櫃科技廠商，產值向來居北中南科學園區第一；但因用地發展飽和，台積電先進製程逐漸往中科、南科擴產，使得竹科在產值數額被超越。

例如台積電幾年前將七奈米的晶圓十五廠建置在中科，近兩、三年五奈米、三奈米在南科晶圓十八廠大量產出，帶動中科、南科年產值陸續突破一兆元，南科更因受惠台積電高價的三奈米產能持續增加，前年產值超越竹科，去年更突破兩兆元，連續兩年超越竹科居冠。

換言之，台積電先進製程往哪個園區移動，哪個園區產值就可能超車竹科，隨著南科轄區高雄園區將成為二奈米生產重鎮，加上嘉義園區發展先進封裝、台南園區三期擴大案、屏東科學園區等開發中，預期南科未來產值將持續攀升。

業界︰竹科地位難被取代

竹科自一九八○年發展至今，歷任局長從來未見任內被企業界挖角，即將退休的現任局長陳宗權是第一人，有人認為「竹科光環不再」，發揮空間有限，連局長都不眷戀竹科管理局長大位了。不過，業界人士認為，台積電、聯電、聯發科等代表性廠商總部皆位於竹科，且竹科廠商六百多家，從業人數逾十七萬人，遙遙領先中科、南科，產業地位仍難被取代。

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