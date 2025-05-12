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小額免稅取消 中美空運價量驟跌

2025/05/12 05:30

美國總統川普取消中國和香港小額包裹免稅政策後，五月一日至七日當週，已導致中美全貨機運力大約減少了一半。（彭博資料照）美國總統川普取消中國和香港小額包裹免稅政策後，五月一日至七日當週，已導致中美全貨機運力大約減少了一半。（彭博資料照）

浙江省機場集團指美線基本上都停掉 5月僅3天各一班全貨機飛美

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普取消中國和香港小額包裹免稅政策於五月二日生效後，兩地輸美價值八百美元以下包裹須按正式報關流程申報並繳稅，已導致中美航空貨物量和運價大跌。

中媒「財新網」引述飛友科技的數據報導，五月一日至七日當週，中美全貨機運力大約減少了一半；五月一日往返中美的全貨機航班為四十六架次，五月二日剩三十二架次，五月七日再降至二十八架次；而四月往返中美的全貨機航班平均每日六十五．八三班。

浙江省機場集團表示，近期僅五月一日、二日和八日各有一班全貨機飛往美國，「這幾天美線（貨運航班）基本上都停掉了，運價跌至每公斤二十元左右」。

日韓空運受累 減近4成

中國往返日韓的航空貨運市場也受到牽連，在此之前，日韓做為中轉站承接中美之間部分空運需求。飛友科技的數據顯示，五月一日至七日，往返中日的全貨機航班平均每日三十九．四三班，四月平均每日六十五．四三班；五月一日至七日，往返中韓的全貨機航班平均每日三十六．五七班，四月平均每日為五十九．二三班。

中美航空貨運市場更早以前已萎縮，據TAC Index數據，至四月二十七日當週，從中港到美國的噸位年減十五％；當週亞太地區即期運價跌二％、至每公斤三．六七美元。

中輸美包裹 估減少90％

中國航空貨運市場近年來受益於跨境電商而蓬勃發展，多位航空業界人士預估，在美國這波關稅實施前，電商貨品至少占空運貨量的六十％至七十％。專注於電商和物流的諮詢公司Cirrus Global Advisors預計，在美國對中國商品徵收一四五％關稅下，中國輸美的包裹數量將減少約九十％。

飛友科技分析師羅程洮表示，小額包裹免稅政策的調整和跨境電商模式的轉變，對中國航空業者的貨運業務將造成巨大影響，尤其中美航線電商貨物占比較高的航空公司，短期內可能面臨航線貨量和運價的雙跌，衝擊收入和獲利水準。

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