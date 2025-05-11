美打擊「中國加一」 越馬柬築牆自清

中國第一大貿易夥伴東協成了川普對等關稅海嘯第一排受災戶，越柬馬等國紛紛築牆自清，降低被捲入貿易戰風險。（路透檔案照）

東協成海嘯第一排

〔編譯盧永山／專題報導〕川普二．○啟動對等關稅，中國第一大貿易夥伴東協成了海嘯第一排。專家分析，川普一．○時期中企透過「中國加一」大舉透過東協設廠或轉運來規避關稅；川普二．○對越南、柬埔寨分別祭出四十六％、四十九％的超高額對等關稅，就是要打擊中貨洗產地，越柬馬等東協國家紛紛築牆自清，降低被捲入美中新一輪貿易戰的風險。

《華爾街日報》報導，美國利用對等關稅談判，要求他國限制與中國的經濟往來，包括不允許中國商品藉由第三國「洗產地」後轉運美國，遭美國徵收高額對等關稅的一些國家均做出回應。

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越南貿易部四月中旬發布一道指令，要求該部、海關等機構加強對進口商品的監管和檢查，以確定其原產地，並將實施更嚴格的新程序，檢查工廠並監督「越南製造」商標的發放；但並未點名利用轉運來進行貿易詐欺的國家，主因是越南近四成的進口商品來自中國。美國曾公開指責中國把越南當轉運中心，以規避美國關稅；越南被美國徵收四十六％對等關稅。

柬埔寨政府四月下旬也宣布，正修改法規，以控制和防止其他國家利用柬埔寨做為出口商品到美國的轉運站；柬埔寨被美國徵收四十九％的對等關稅。

馬來西亞也開始強化合規管理，確保只有通過該國政府審核的貨物才可出口美國，以遏制轉運行為。馬來西亞貿工部五月五日宣布，該部將成為唯一簽發對美出口的非優惠原產地證書（NPCO）的機構，並停止授權地方商會、協會或其他貿工部委任機構發放證書；NPCO是一種協助識別國際貨物原產地的文件，以滿足海關或貿易要求。

南韓也跟進嚴審產地證明、提高罰則

不只東協，南韓關稅廳四月下旬也表示，發現今年以來企圖假冒成南韓產品出口的外國產品有增加趨向，這些產品主要來自中國；已增派人力審查進口中國原料的企業是否真正符合南韓原產地標準，同時推動供應鏈透明化，要求企業提交更詳細的原產地證明，並對違法企業提高罰則，確保南韓不會淪為中國的轉運站。

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