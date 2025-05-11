晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

堵中國洗產地》推動非紅供應鏈 嚴審35%附加價值率

2025/05/11 05:30

防堵中貨繞道台灣洗產地，經濟部鼓勵台商降低「含中成分」與推動非紅供應鏈，另現行在台加值達三十五％即認定MIT相關規定，除了加嚴審查也擬提高門檻。（路透示意圖）防堵中貨繞道台灣洗產地，經濟部鼓勵台商降低「含中成分」與推動非紅供應鏈，另現行在台加值達三十五％即認定MIT相關規定，除了加嚴審查也擬提高門檻。（路透示意圖）

〔記者林菁樺／專題報導〕為防堵中貨繞道台灣洗產地，經濟部除了宣布自五月七日起，MIT（台灣製造）產品銷美必須簽署「輸美國貨品原產地聲明書」，違反者將依貿易法最高重罰三百萬元外，也鼓勵台商降低「含中成分」與推動非紅供應鏈，另現行在台加值達三十五％即認定MIT相關規定，除了加嚴審查也擬提高門檻。

在川普一．○時代，美中就已在關稅項目上開打，為防止中貨繞道透過台灣洗產地，加上貿易法逾十年未修，經濟部在二○一九年底修法，重點放在罰則上限提高十倍、達三百萬元，就是要嚇阻MIC（中國製造）偽裝MIT，輸美反而遭制裁。

5月起台製品輸美

應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」

川普二．○對全球採取對等關稅，尤其對中國稅率一路提高到一四五％，貿易署為防止部分國家將產品繞道台灣，透過「更換產地標示、重新包裝、簡單加工」等方式轉運美國，藉此規避高額關稅，進而影響到台灣國際信譽，還有美台進行中的貿易協議，四月底公告，五月七日起MIT貨品輸美，出口人應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，即具結產地屬實，藉此提醒台商應提高注意，勿將國貨與外貨標示混淆或忘記標示。

目前的MIT標準，假如貨品從原料到生產是在台灣境內「完全取得」或「完全生產」較容易判斷，但若原料涉及多國並在台灣加工製造的「實質轉型」，則有「稅則前六碼號列相異」、「附加價值率超過三十五％」與「重要製程」等三條件，得符合其中之一。

官員提醒，其中的附加價值率三十五％估算有特定公式，廠商要留意的是，貿易商購入國外製材料及零件加工不等同台灣製造，屬於間接進口，自行估算符合三十五％規定，常會與官方估算有差異。

另針對附加價值率三十五％規定，朝野立委都關切美國認定規定與台灣不同；貿易署解釋，美國海關的確沒有特定公式可計算附加價值率，而是採「個案認定」，主要是綜合考量名稱、特性與用途是否改變，還有加工過程複雜性等，也會參考過去判例與解釋函令。

經濟部除了鼓勵台商降低「含中成分」、推動非紅供應鏈外，將先加嚴附加價值率三十五％標準審查，也不排除研擬提高三十五％的門檻，向美方展現我國防堵中貨洗產地的積極回應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財