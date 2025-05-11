堵中國洗產地》推動非紅供應鏈 嚴審35%附加價值率

防堵中貨繞道台灣洗產地，經濟部鼓勵台商降低「含中成分」與推動非紅供應鏈，另現行在台加值達三十五％即認定MIT相關規定，除了加嚴審查也擬提高門檻。（路透示意圖）

〔記者林菁樺／專題報導〕為防堵中貨繞道台灣洗產地，經濟部除了宣布自五月七日起，MIT（台灣製造）產品銷美必須簽署「輸美國貨品原產地聲明書」，違反者將依貿易法最高重罰三百萬元外，也鼓勵台商降低「含中成分」與推動非紅供應鏈，另現行在台加值達三十五％即認定MIT相關規定，除了加嚴審查也擬提高門檻。

在川普一．○時代，美中就已在關稅項目上開打，為防止中貨繞道透過台灣洗產地，加上貿易法逾十年未修，經濟部在二○一九年底修法，重點放在罰則上限提高十倍、達三百萬元，就是要嚇阻MIC（中國製造）偽裝MIT，輸美反而遭制裁。

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5月起台製品輸美

應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」

川普二．○對全球採取對等關稅，尤其對中國稅率一路提高到一四五％，貿易署為防止部分國家將產品繞道台灣，透過「更換產地標示、重新包裝、簡單加工」等方式轉運美國，藉此規避高額關稅，進而影響到台灣國際信譽，還有美台進行中的貿易協議，四月底公告，五月七日起MIT貨品輸美，出口人應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，即具結產地屬實，藉此提醒台商應提高注意，勿將國貨與外貨標示混淆或忘記標示。

目前的MIT標準，假如貨品從原料到生產是在台灣境內「完全取得」或「完全生產」較容易判斷，但若原料涉及多國並在台灣加工製造的「實質轉型」，則有「稅則前六碼號列相異」、「附加價值率超過三十五％」與「重要製程」等三條件，得符合其中之一。

官員提醒，其中的附加價值率三十五％估算有特定公式，廠商要留意的是，貿易商購入國外製材料及零件加工不等同台灣製造，屬於間接進口，自行估算符合三十五％規定，常會與官方估算有差異。

另針對附加價值率三十五％規定，朝野立委都關切美國認定規定與台灣不同；貿易署解釋，美國海關的確沒有特定公式可計算附加價值率，而是採「個案認定」，主要是綜合考量名稱、特性與用途是否改變，還有加工過程複雜性等，也會參考過去判例與解釋函令。

經濟部除了鼓勵台商降低「含中成分」、推動非紅供應鏈外，將先加嚴附加價值率三十五％標準審查，也不排除研擬提高三十五％的門檻，向美方展現我國防堵中貨洗產地的積極回應。

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