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預售屋買氣急凍 一季賣不到過去1個月

2025/05/11 05:30

預售屋買氣冷熱時間點比較（資料來源：內政部、信義房屋彙整 製表、圖片：記者徐義平 ）預售屋買氣冷熱時間點比較（資料來源：內政部、信義房屋彙整 製表、圖片：記者徐義平 ）

〔記者徐義平／台北報導〕根據預售屋最新實價揭露資訊，去年買氣最熱時，全台單月揭露件數逾一．六六萬件，但現在卻要花三個月、甚至更久才能去化，主要縣市中又以中、南部及新竹縣市的預售屋買氣下降幅度最大，約耗時五個月才能勉強達到熱絡時一個月的交易量。

中南部、新竹縣市降幅最大

根據最新統計，去年十二月至今年二月的六都、新竹縣市等單月預售屋揭露件數，已連續三個月全數未突破一千件，其中台南市一、二月單月揭露量均不到三○○件，新竹縣市一、二月則均不到二○○件。

房市專家何世昌指出，預售屋單月成交件數破一萬件，顯示房市處於極熱狀態、也是罕見情形，正常月成交量應落在七至八千件，但若單月交易量不到六千件，恐已是低於安全水位，因賣壓將不斷累積，加大之後房價修正壓力。

他說，去年十月至今年二月的全台預售屋單月成交件均不到六千件，買氣在三月回升，反彈至六千件以上，但四月又碰上川普關稅變局，交易量估再度轉冷，第二季預售屋市況已變得多空難判。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，預售市場可說是房市風向球，去年上半年民眾搶買房，主因是擔心不買將更貴，但房貸管制政策上路後風向已改變，如今僅剩有特別賣點的建案還能順銷，短期市況很難回暖。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛形容，預售屋可說是房地產的期貨，當期貨交易量砍半再砍半，過去全面齊漲的比價與補漲效應早已消散，未來房市更大風險不只是來自房市管制或是資金緊縮，還有川普關稅的不確定性，預售市場觀望氣氛只會更濃、成交量恐將更冷。

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