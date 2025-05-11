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老宅延壽政策》屋齡逾30年、4至5層建物 全台估11萬棟適用

2025/05/11 05:30

內政部推估，「危老條例」修正案新增整建維護持有稅減半徵收，若順利完成三讀，預期全國至少有十一萬棟、屋齡三十年以上的四至五層建物可適用。 （資料照，記者賴筱桐攝）內政部推估，「危老條例」修正案新增整建維護持有稅減半徵收，若順利完成三讀，預期全國至少有十一萬棟、屋齡三十年以上的四至五層建物可適用。 （資料照，記者賴筱桐攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部推估，「危老條例」修正案新增整建維護持有稅減半徵收，若順利完成三讀，預期全國至少有十一萬棟、屋齡三十年以上的四至五層建物可適用。

根據統計，目前全國屋齡三十年以上的房屋稅籍住宅類數量約五一三萬宅，占全國稅籍住宅比重約五十五％，而四至五層老屋數量約二○四萬宅，其中屋齡三十年以上的老屋數量超過一○○萬宅，以十戶為一整棟情況下試算，推估屋齡三十年以上的四至五層建物至少有十一萬棟，六層樓建物占比則極低。

根據內政部資料，「危老條例」上路已滿八年，截至今年三月底止，全國危老申請案累積已達四五○八件，核准案件數為四一九七件，危老案核准平均基地面積約二三七．一四坪。

各縣市危老案核准情形以台北市最多，核准九九七件，第二名是台中市的八四八件，高雄市以六○四件居第三，目前累積核准件數突破一○○件的，除六都以外，還有新竹市。

房市專家何世昌指出，「危老條例」修正案原則上可擴大嘉惠範圍，但可能要留意對都更產生的排擠效應，且建商著眼於重建利益，大多只會瞄準在重建價值較高的區域整合重建，房價相對低的區域恐會乏人問津。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，危老重建推動熱點以缺乏重劃區土地供給的成熟都會區為主，尤其疫情期間，整棟老舊旅館投入重建的參與度大增，也間接增加不少單一所有權建築的資產價值；未來政策擴大至「老而不危」的整建，或許對重建誘因較低的老舊建築物，在整體市容、居住安全上都有幫助，但整建對後續房產增值應該有限。

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