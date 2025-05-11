老宅延壽政策》危老增納「老而不危」 房屋稅減半徵收12年

危老條例距離十年落日條款，僅剩兩年，內政部近期研擬提出修正草案，重點除廢除落日條款、時程獎勵歸零後確定不延長等，也配合「老宅延壽」增加整建稅賦優惠。 （資料照，業者提供）

內政部危老條例修正草案 無結構疑慮老宅提供整建獎勵

〔記者徐義平／台北報導〕「都市危險及老舊建築物加速重建條例」（危老條例）距離十年落日條款，僅剩兩年，內政部近期研擬提出修正草案，重點除廢除落日條款、時程獎勵歸零後確定不延長等，也配合「老宅延壽」增加整建稅賦優惠；據透露，修正案將納入沒有結構疑慮「老而不危」的高齡房屋，提供整建獎勵，重點放在房屋稅、地價稅等減半優惠，可比照現行條例的「老危屋」重建稅賦優惠。

將比照「重建」稅賦減半優惠

官員透露，該條例名稱包括危險、老舊建築物等兩大類，但過往著重在對於耐震初評分數小於四十五分的「老危屋」給予重建獎勵，新修正案將配合三年五十億元、目標五○○棟的「老宅延壽」規劃，因此新增老屋整建持有稅的稅賦減半優惠；「整建」持有稅優惠很大機率將比照現行「重建」的稅賦減半優惠，例如整建完成後，建物沒有再度移轉，屋主最長可享有十二年的房屋稅減半徵收優惠。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，當初「危老條例」設有落日條款，主要就是希望屋主不要等待、早日參與改建，初期時程獎勵給的也很大方，若未來要納入老舊住宅的整建獎勵，可能還要觀察成效，畢竟住戶還是得負擔部分整建費用。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，「危老條例」當時是因應「都更條例」修法卡關而衍生加速重建的快速通道，而即將討論的修正案，業界最在乎的是容積獎勵如何延續或是翻新，未來若把修繕獎勵納入，等於用補貼方式解決過去缺乏重建價值的老屋，政策要落實得整合不同服務專業、功能的業者一起推動，老屋延壽政策的難度恐更高。

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