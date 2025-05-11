立委提案修港澳條例 防中資繞道洗產地害台

蔡易餘及王美惠等民進黨立委擬具「港澳條例部分條文修正草案」，防止中資借殼港澳干擾台灣市場。（美聯社、彭博）

〔記者陳政宇／台北報導〕因應美國加徵對等關稅，政府嚴防中國商品經台灣「洗產地」，蔡易餘及王美惠等民進黨立委擬具「港澳條例部分條文修正草案」，並已交付內政委員會審查；蔡易餘強調，美方早已將港澳視為中國的一部分，港澳的貿易、投資或技術合作，理應適用「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定，以防止中資借殼港澳干擾台灣市場。

美方早將港澳視為中國一部分

草案強調，近年中國刻意藉由中資、或在港澳的中企，加大對港澳投資及經濟融合的力度，刻意模糊中國及港澳的界線，而港澳資涉中因素也不斷提高；為防止中資借殼干擾台灣市場秩序，故修訂「港澳條例」未規定的法令，全面適用「兩岸人民關係條例」。

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草案指出，我國制定「港澳條例」以來，其就業、考試、投資等相關規定皆準用外國人相關規定，給予港澳有別於中國定位的特殊地位；但美國已不再將香港視為獨立特區，香港貿易出口管制簽證比照中國，即香港商品不能標示為香港製造，而是要標示中國製造，我國理應檢討「港澳條例」。

修訂法令 防中資借殼干擾市場

經貿官員指出，中港在政治與經濟上已高度綑綁，香港最大進出口地都是中國。二○二四年香港總出口約五八二四億美元，其中本地出產僅七十四億美元、轉口達五七四九億美元、占比近九十九％；而香港去年進口六三一○億美元中，有超過四十五％來自中國。蔡易餘說，這次川普關稅也給藍白一個機會表態，台灣不能變成中國洗產地的基地。

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