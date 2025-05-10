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盤勢分析》黃仁勳將來台 台股短多不變

2025/05/10 05:30

台北電腦展（Computex）將至，輝達執行長黃仁勳下週訪台，帶動台股矽光子、機殼等AI類股表現強勢。（資料照，記者塗建榮攝）台北電腦展（Computex）將至，輝達執行長黃仁勳下週訪台，帶動台股矽光子、機殼等AI類股表現強勢。（資料照，記者塗建榮攝）

美英達成貿易協議，市場氛圍轉為歡欣，昨日台積電（2330）引領半導體類股勁揚，帶動加權指數開高走高，聯發科（2454）、大立光（3008）股價也向上，各類股漲多跌少，加權指數終場收在昨日最高20915.04點、上漲371.64點，站上波段新高，成交量約3031億元。

市場氛圍因美國關稅政策壓抑許久，不過川普宣布與英國順利達成貿易協議，美股四大指數同步收紅，儘管仍有晶片關稅變數，中大型電子權值股仍全面上漲，加上台北電腦展（Computex）將至，輝達執行長黃仁勳下週訪台，帶動矽光子、機殼等AI類股表現強勢。

外資昨買超227.32億元、投信買超11.52億元、自營商賣超4.01億元，三大法人合計買超234.83億元；外資台指期淨空單增3251口、累計外資台指期淨空單約3.3萬口。

國泰證期顧問處協理蔡明翰說，昨加權指數成交量能沒有大幅擴增，反映市場觀望氣氛，後續仍需看晶片關稅，不過外資逐步轉多是好現象，中長期可維持偏多思維，但避免追高。

群益期貨指出，從技術面來看，台股波動率走低態勢不變，目前仍屬W底多方型態，短線台股的拉回仍可樂觀操作。（記者歐宇祥）

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