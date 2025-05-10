營收獲利速報》聯發科4月營收月減近13% 年增16%

IC設計龍頭聯發科公布4月營收487.54億元，月減12.93%、年增16%，累積前4月營收2020.67億元，年增15.15%。（聯發科提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）公布4月營收487.54億元，月減12.93%、年增16%，累積前4月營收2020.67億元，年增15.15%。第二季營收估與上季持平，以美元對新台幣匯率1比32.5計算，第二季營收將介於新台幣1472億元至1594億元，較上季下降4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%。

因美國關稅大戰，為全球供應鏈帶來極高的不確定性，聯發科表示，隨著貿易談判陸續展開，將密切觀察其對全球經濟的影響，並與全球供應鏈夥伴和客戶合作，以應對這些不確定性，同時也仔細監控庫存，小心管理營運狀況。

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神基首季獲利創新高 EPS達1.98元

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠神基（3005）受惠於強固型電腦業務拓展有成，首季稅後淨利12.28億元，季增16.5%、年增11%，EPS達1.98元，創下單季新高。公司看好旗下強固型電腦持續強化AI運算能力，可望隨著其他產品線同步成長或持穩表現，推升今年業績年增7%至12%。

神基強調，AI是市場未來3至4年的主要發展趨勢，旗下產品滲透率提升，可望迎來新客戶與新機會，強固型電腦業績也預期維持6%至10%的年增幅度，未來3至5年內的市占率優於目前的20%至25%，將成長至30%到35%。

揚秦Q1淡季不淡 EPS1.67元創新高

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營麥味登早午餐聞名的揚秦國際（2755）昨公布第一季財報，稅後淨利0.5億元，年增43.6%，每股稅後盈餘1.67元，創單季新高，淡季不淡。4月營收則為2.36億元，年增17.23%，較3月略減0.9%。

揚秦總經理林麗玲表示，旗下品牌「麥味登」總店數901家，「炸雞大獅」海內外125家，「REAL 真．Cafe．Bread」6家，「涮金鍋」4家，「麥味登」與「炸雞大獅」今年將持續擴展加盟門市，以直營為主的「涮金鍋」第五、六家門市也將開幕，助攻下半年營運成長動能。

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