SCFI運價終止連3跌 美國線小漲

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲4.24點至1345.17點，週漲幅0.31%。四大主要航線中，遠東到美國航線小漲，遠東到歐洲航線小跌。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數終止連三跌！最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲4.24點至1345.17點，週漲幅0.31%。四大主要航線中，遠東到美國航線小漲，遠東到歐洲航線小跌。

市場人士指出，航商在執行空班、減艙下，美國線運價因此守住未跌，但船商擬5月中旬調漲價格，就目前觀察，有其困難度，預期下週將較為明朗。

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根據最新一期出爐的運價顯示，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為1161美元，週跌幅3.25%；遠東到地中海運價每TEU為2089美元，與前一期持平；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為2347美元，週漲幅3.3%；遠東到美東每FEU為3335美元，週漲幅1.58%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一期下跌8美元，為430美元，跌幅1.82%。

此外，陽明（2609）、萬海（2615）昨公布4月營收，陽明4月營收124.93億元，月減5.56%、年減16.4%，累計前4月營收為580億元，年減1.25%。萬海4月營收114.38億元，月減2.94%、年增13.1%，累計前4月營收485.28億元，年增28.6%。

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