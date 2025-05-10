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飆股幕後》航太訂單回補 寶一週線連9紅

2025/05/10 05:30

受惠疫後航太需求復甦積極追趕積欠訂單，寶一本週股價漲幅7.61%，週線連9紅。（資料照，記者廖振輝攝）受惠疫後航太需求復甦積極追趕積欠訂單，寶一本週股價漲幅7.61%，週線連9紅。（資料照，記者廖振輝攝）

記者王憶紅／特稿

航太零組件供應商寶一（8222）昨股價開高，盤中一度攻高到69.5元，距2年前的歷史新高價69.6元僅一步之遙，但在獲利了結賣壓出籠下，終場以上漲0.8元的66.15元作收。本週寶一股價漲幅7.61%，週線連9紅，今年以來飆漲66.6%，完全未受美國對等關稅亂流影響。

外資昨賣超寶一1669張，為連3賣，一週以來賣超3273張。而融資從3月下旬到本週四，則大增約3700張。

寶一第一季營收2.53億元，年增34.3%，稅後獲利0.21億元，年減29%，每股稅後盈餘0.31元；4月營收7932萬元、年增55%。

寶一是飛機引擎零組件供應商，包括奇異GE等全球五大引擎製造商都是寶一客戶。終端客戶方面，空中巴士占寶一去年營收比60%、波音占30%、其他10%。

寶一95%產品外銷，目前出貨交到客戶機場即可，關稅由客戶負擔，連運費都不需支付，且在自然避險下，對等關稅問題較無影響。

寶一在疫情後的航太需求復甦下，積極追趕積欠的訂單，近2年投入機台與新設備採購的資本支出約2億元，在設備陸續到位後，目前產能已滿載，且在相關零件出貨量穩健成長下，法人預估今年營收可望上看10億元，較去年8.24億元成長，但還須視匯率而定。

寶一去年底購入2700坪土地以擴充產能，營業項目從引擎零組件擴大到飛機整機，但新廠目前暫無投產時間表。法人認為，寶一中短期仍將以供應引擎零組件為主。

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