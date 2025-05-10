飆股幕後》內外資齊作多 台光電月漲7成

台光電在AI伺服器產品發光發熱下，高階銅箔基板產品出貨比重大幅拉升，首季大賺逾一個股本，寫下歷史新高。股價昨衝上690元的歷史新高，從股災最低點407元以來強漲近70%。（資料照，記者塗建榮攝）

記者卓怡君／特稿

銅箔基板廠商台光電（2383）在AI伺服器產品發光發熱下，高階銅箔基板產品出貨比重大幅拉升，首季大賺逾一個股本，寫下歷史新高，令市場驚豔，吸引投信與外資搶進，股價昨衝上690元的歷史新高，從股災最低點407元以來強漲近70%。

台光電4月底公布首季獲利後，外資累計買超5512張、投信買超3615張，融券也逆勢增加，截至本週四券資比達48.9%，在法人持續追進下，股價一路走高。

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台光電受惠於高階伺服器及交換器需求暢旺，首季營收達216.8億元，毛利率30.4%、營業利益率20.9%、稅後淨利率16.0%均創下新高，稅後淨利34.7億元，每股稅後盈餘達10.01元，首次單季賺一個股本。

展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度，從AI應用、雲端服務、邊緣運算、低軌衛星，預期都將維持成長動能，為因應市場強勁需求，今年中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山等廠將陸續開出新產能，總產能增加20%以上，同時也是亞洲銅箔基板供應商中唯一在美國擁有銷售及生產基地，面對市場多變局勢，有望領先同業靈活調整。

法人預估，今年台光電新增20%產能，保守預估下半年營收較上半年增加6%，目前在輝達GB200/300伺服器有10%~15%市占率，在高階交換器市占率50%，新產能開出有助於推升市占率，第二季營運有望再創高，但短線股價已漲多，宜留意追高風險。

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