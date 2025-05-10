匯率衝擊＋景氣變動因素多 世芯、原相、上銀展望平淡

世芯-KY昨召開法說會，消息面平淡，世芯總經理沈翔霖重申，由於北美IDM大客戶需求疲軟，今年營收將下滑，但首款3奈米AI加速器晶片已設計定案，預計明年首季進入量產，看好明年營運將大幅成長。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者卓怡君、林菁樺／綜合報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）、IC設計原相（3227）、工具機廠上銀（2049）昨召開法說會，消息面平淡，世芯總經理沈翔霖重申，由於北美IDM大客戶需求疲軟，今年營收將下滑，但首款3奈米AI加速器晶片已設計定案，預計明年首季進入量產，看好明年營運將大幅成長。

需求疲軟 世芯估今年營收降

世芯昨也公布首季財報，因北美大客戶7奈米AI加速器晶片出貨接近尾聲，首季營收季減21.2%、年減4.4%，稅後淨利14.64億元，每股稅後盈餘18.1元，但毛利率從前一季的18.8%上升至23.2%。

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世芯財務長王德善表示，因產品組合優化，首季毛利率回升，預估未來數季毛利率將持續向上，首季HPC（高效能運算）營收比重已高達95%。

原相Q1優於預期 Q2持平

原相則指出，受惠遊戲機客戶需求強勁，加上電競滑鼠需求佳，首季營運表現優於預期，每股稅後盈餘3.74元。展望第二季，估與第一季持平，但因新台幣近期急升，若以新台幣30~31元兌1美元計算，營收恐有季減壓力。

原相表示，第二季滑鼠產品線仍將是營收主力，比重達65%，其中電競滑鼠比重持續提升，遊戲機相關產品在第一季比重為11%，預計第二季保持在10%左右，因電競滑鼠比重提升，產品組合略微優化，整體毛利率可保持穩定。

上銀物流AI機器人年底量產

上銀董事長卓文恒說，受惠半導體建廠熱絡，晶圓機器人等產品今年持續成長，但目前景氣變動因素多，客戶不敢囤庫存，各產品訂單能見度約2到2.5個月不等，上銀加班生產、去化訂單。

上銀與美系業者合作的倉儲物流應用AI機器人目前測試順利，最快今年底可小批量產；機器人相關產品占營收比重到今年首季已達9%。

至於匯率衝擊，卓文恒指出，透過跨境採購材料、子公司就地生產、財務操作遠期外匯等避免匯兌損失。至於對等關稅，上銀銷售北美地區約占5%，直接影響不大。

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