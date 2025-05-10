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台幣升、油價跌 95無鉛創50月最低

2025/05/10 05:30

下週國內無鉛汽油售價每公升最多可望調降1.2元、柴油調降1.3元。（中央社資料照）下週國內無鉛汽油售價每公升最多可望調降1.2元、柴油調降1.3元。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕本週新台幣大幅升值，加上國際油價走跌，下週國內無鉛汽油售價每公升最多可望調降一．二元、柴油調降一．三元，出現罕見的連續兩週都大幅降價超過一元，發油量最大的九五無鉛汽油可望創下近五十個月最低。

油價因OPEC+（石油輸出國家組織與盟國）連續第二個月加速增產，加上美國與伊朗可望達成核子協議等因素而下跌。台灣中油計算至五月九日調價指標7D3B週均價為六十一．八四美元，較上週下跌一．九四美元；「匯率均價」也是關鍵，本週新台幣兌美元匯率為三十．二五六元，較上週均價升值一．六八八元，幅度是過去單週罕見的超過一元。

中油依浮動油價調整機制，考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施，預估下週無鉛汽油每公升可望調降一．一到一．二元、柴油約調降一．二到一．三元。

若按照預估調幅，下週九二無鉛汽油每公升約二十六或二十六．一元、九五無鉛汽油二十七．五或二十七．六元、九八無鉛汽油二十九．五或二十九．六元、超級柴油二十四．四或二十四．五元；最終調整金額待週日中午中油對外公布為準。

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