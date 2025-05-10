團結赴美投資 政院與電子大咖餐敘溝通

二○二五年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」將於十一日至十四日舉行，改由行政院秘書長龔明鑫率團出席。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕二○二五年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」將於十一日至十四日舉行，不過，剛與美方進行關稅談判回台的行政院副院長鄭麗君，原規劃將再度率團出席SelectUSA，後改由行政院秘書長龔明鑫率團；而鄭麗君與龔明鑫前天也和赴美投資的重點台廠餐敘溝通。

龔明鑫今日將率團訪美，與逾百位企業領袖及行政部門代表共同參加美國商務部於華府主辦的SelectUSA；據了解，過去多由經濟部長率團，或是由財經政委帶隊，不過，此次層級提高至行政院，由龔明鑫率團。

請繼續往下閱讀...

據指出，過去在SelectUSA行前，並不會特地邀重點台廠餐敘，但今年由於與美國的關稅談判正在進行，行政院特地在出發前與六、七位投資重點台灣企業餐敘，包括緯穎總經理林威遠、鴻海副總經理巫俊毅等人，主要是說明改由龔明鑫率團的安排，以及美方關注的項目，同時了解產業狀況，以及傾聽對台美合作的建議。

行政院表示，龔明鑫所率領的SelectUSA台灣代表團，涵蓋「五大信賴產業」多個領域，此行將與美國企業及公協會交流，期盼建立更緊密的夥伴關係，進一步深化台美雙邊產業與科技合作。

行政院說明，美國在台協會（AIT）在這次峰會中，擔任重要的串連者角色，透過客製化規劃，協助台灣關鍵產業布局美國市場；此次台灣代表團涵蓋資通訊、半導體、人工智慧、化工、生技、智慧製造、航太及金融服務等多元產業。除高峰會外，AIT另規劃半導體、AI與量子科技、無人機三個分團活動，協助我業者與美國相關業者洽談合作商機，拓展市場版圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法