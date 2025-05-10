美前財長警告 美元貶值非萬靈丹

美國前財政部長勞倫斯．薩默斯警告，美元貶值非貿易萬靈丹，反而會造成流入美國的資本也減少的負面效應。（彭博資料照）

台幣走強縮小對美貿易順差

但也造成流入美國資本減少的負面效應

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國川普政府積極推動「美國製造」政策，試圖扭轉各國對該國的貿易順差，施壓主要貿易對手國貨幣升值被視為川普貿易談判焦點之一。美國前財政部長勞倫斯．薩默斯（Lawrence Summers）警告，台灣是美國金融資產的主要投資者之一，雖然新台幣近來強升背後原因不明朗，但卻凸顯川普政府將面臨的兩難局面，即美元貶值非貿易萬靈丹，反而會造成流入美國的資本也減少的負面效應。

新台幣日前出現一九八八年以來最大單日升幅。目前擔任哈佛大學教授的薩默斯在接受彭博電視節目專訪時表示，若考慮到台美之間的安全關係，賴清德政府因「重視與美國的關係」，或許台灣可能讓步，透過貿易中競爭力下降，以利雙方貿易協議談判；但這種模式並不適用於其他國家。

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他說，新台幣持續走強，或許會縮小去年台灣對美國約七四○億美元的貿易順差，但從另一層面考量，台灣累積龐大的貿易順差卻是其可對美元資產（證券與債券）大幅投資的基礎。根據美國財政部最新年度統計，台灣民間部門（主要是壽險公司）持有美債和其他證券總額接近八千億美元，超過台灣本身的年GDP（國內生產毛額）規模。

美國借貸成本可能推升

薩默斯分析，亞洲經濟體長期以來同時是美國貿易逆差與資本流入的重要來源；這些外國投資者持有約三十％的美國政府債券及大量公司債與其他證券，當他們對美國資本市場投入減弱，反而會推升美國借貸成本。

依據相關經濟理論，貿易逆差是可以透過資本帳盈餘來平衡。去年美國從海外淨流入一．一兆美元的投資資本，這相當於美國每年有約一．二兆美元的商品貿易逆差。

薩默斯直言，財政部長貝森特先前強調美國必須在全球金融持續扮演核心角色，且希望美國對國際資本更具吸引力，但卻沒聽他說明：若不減少流入美國的外國資本，那該怎麼解決貿易逆差？「這是一個簡單的算術問題」，但川普政府做法卻是自相矛盾。

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