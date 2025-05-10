央行嚴查炒匯 抓到不明大額資金匯入

中央銀行自七日針對外資保管銀行與本土銀行進行專案金檢，注意到有企業或個人以「國外借款」名義匯入大額美元結匯為新台幣，卻無實際用途，疑似進行炒匯操作。（路透資料照）

有企業或個人以「國外借款」名義匯入 卻無實際用途

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣近期劇烈升值引發市場關注，中央銀行自七日針對外資保管銀行與本土銀行進行專案金檢，發現有外資匯入資金未立即投入股市，也注意到有企業或個人以「國外借款」名義匯入大額美元結匯為新台幣，卻無實際用途，疑似進行炒匯操作。

異常態樣 要求銀行加強KYC審查

央行官員表示，外幣借款原則上應以外幣形式保留使用，若確有新台幣需求，應提出明確用途後方可辦理結匯；針對此異常交易態樣，已要求銀行加強KYC審查，若查有缺失，將視情況勸導或裁罰。

請繼續往下閱讀...

央行呼籲銀行落實三項結匯管理責任。一，外資應依申報性質投入國內證券，不得長期停留於活存帳戶；二，辦理新台幣遠期外匯交易，應查核交易文件與金流合理性；三，大額結匯應確認證明文件與申報一致。

央行指出，銀行不應僅流於形式審查，而應深入了解交易背景與用途，確保資金運用符合申報性質與實需原則，以避免影響市場秩序。

強調獨立行使職權 府院均尊重

另針對近期新台幣大幅升值是否受到美方壓力，甚至謠傳因台美正值談判期間，央行得配合賴政府行動而喪失獨立性；央行昨也發布聲明強調獨立行使職權，歷來府院均予以尊重。

至於近期提到韓國央行總裁李昌鏞在亞銀年會後直指「美國施壓亞幣升值」說法是「打臉」央行總裁楊金龍，也被證實是誤導。韓半島新聞平台追蹤比對當日多份韓文媒體，發現李昌鏞並未直接講出「美國施壓亞幣升值」，而是「『風聲』正傳開來」或「市場解讀為施壓」；結果經過英文翻譯，再被台灣媒體翻成中文後，就變成了「李昌鏞說美國施壓亞幣升值」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法