盧特尼克︰10%關稅 僅針對貿易平衡國家

美國商務部長盧特尼克強調，「十％（關稅）底線是針對那些與我們貿易平衡的國家，對那些貿易出現逆差的國家，將加徵較高關稅」。（路透）

對貿易逆差國家 將加徵較高關稅

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國總統川普週四宣布與英國達成貿易協議，是四月初啟動對等關稅以來的首份協議。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）強調，「十％（關稅）底線是針對那些與我們貿易平衡的國家，對那些貿易出現逆差的國家，將加徵較高關稅」。另路透獨家披露，印度提議將兩國關稅差距從近十三％大幅削減至四％以下，爭取成為第二個與美國達成協議的國家。

英國不是協議「標準範本」 且美對英還是貿易順差

川普在與英國達成貿易協議框架後受訪時強調，雖然英國得以維持十％的基礎關稅待遇，但這並不代表是未來協議的「標準範本」，有些國家不會拿到這麼好的條件。

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川普也再次談及晶片產業。他說，原先美國壟斷晶片市場，但隨著過去幾任總統的錯誤決策，導致晶片產業被偷走，大部分轉移到台灣，若當時能對它們徵收五十％至一○○％的關稅，就不會落得如此下場。

根據英美協議，十％關稅是川普的底線，並將英國汽車進口到美國的額外二十五％關稅降至最高十％，但也設定每年十萬輛汽車的上限。Evercore ISI分析師Sarah Bianchi指出，英國對美國出口仍將面臨最低十％關稅，遠高於二○二三年不到二％的水準，且美對英還是貿易順差，若英國都無法談至零關稅，其他國家幾乎不可能做到。

彭博報導，盧特尼克稱，美國將在接下來大概一個月內推出數十項協議，預計這些協議在七月八日之前完成。他透露，與日本或南韓關稅談判的程序更為繁瑣，協商過程得耗費大量時間與精力，目前美方並不期待能夠快速與兩國簽署協議，印度較可能成為下一個完成協議的亞洲國家，只是印度關稅項目多達約七千項，也需要耐心與長時間的努力推進。

印度提議 雙方關稅差距拉近至4％

路透報導，印度已提議將與美國的關稅差距從目前的近十三％大幅降至不到四％，即拉近差距三分之二；美國是印度最大貿易夥伴，去年雙邊貿易總額約一二九○億美元，其中印度對美出口順差達四五七億美元；分析指出，印度主動出擊，目的是鞏固其出口美國對其他國家的相對優勢，避免美國實施更嚴厲的關稅措施。

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