財經青紅燈》中國錢越來越難賺

中國的債務與房地產風險增加，這已經持續好幾年，且是問題越滾越大。（彭博資料照）

根據金管會最新統計，今年1到3月國銀中國分行獲利減少8.1億元、減幅達49.2%，如此大的減幅，凸顯當前中國金融機構的經營困難，過去一路吹捧對岸經貿怎麼好，死抱一中市場神主牌的人，早該夢醒面對殘酷現實。

無論是主客觀環境來看，國銀在中國市場絕對是處於不利的劣勢，進一步分析，主要有三大原因，第一是中國本身經濟成長率趨緩，也就是過去高成長基期不再，取而代之是經濟衰退下滑。

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第二是中國的債務與房地產風險增加，這已經持續好幾年，且是問題越滾越大；第三是國銀對中國地區授信及投資案件，早轉向改持審慎保守態度，就是賠錢的生意沒人願意做，最後就會擴大為「雨天收傘」效應，讓中國的經商環境是越來越差。

根據統計，今年第一季國銀中國分行獲利為8.4億元，去年第一季獲利為16.5億元，整整減少8.1億元、幅度減幅達49.2%之多，如此大幅度的衰退幅度，不管是西進台商或是金融業，衝擊都不容小覷。

特別是中國經濟衰退對台灣造成的風險，主管機關早就示警多次，已經是老話題；這不僅是所謂的警訊而已，也非唱衰中國或危言聳聽，政府相關部門也應該要做出必要的因應措施，做好風險控管，降低可能的衝擊危害。（王孟倫）

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