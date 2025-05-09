盤勢分析》台股半場好戲 觀望晶片關稅

台股昨日加權指數一度大漲200.79點，然而最後一盤台積電急殺15元，加權指數終場下跌3.09點。（中央社）

美國聯準會如預期並未降息，再加上美國可能對中國AI晶片禁令進行調整，激勵輝達急拉，台股昨日由台積電（2330）、IC設計、AI伺服器概念股領軍走揚，中小型電子股活蹦亂跳，加權指數一度大漲200.79點，然而最後一盤台積電急殺15元，由紅翻黑，加權指數也翻黑下跌，加權指數終場下跌3.09點，收在當日最低20543.40點，成交量約2521億元。

3大法人買超台股4.2億元，外資買超14.8億元，投信買超4.6億元，自營商賣超15.2億元；外資期貨空單小減623口，累積外資期貨淨空單逾3萬口。

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啟發投顧副總容逸燊指出，台股昨日好戲只演半場，最後一盤台積電遭受摜壓15元，目前半導體關稅尚未出來，後續需要觀察相關稅率情況，昨日成交量再萎縮，市場仍等待最終半導體關稅結果出爐，整體看起來，關稅戰應該逐漸往比較好的方向去發展，影響台股的變數仍非常多，匯率、關稅和半導體關稅等，建議持有現金部位，應對後續行情。

統一投顧分析，市場預期美國可能調整或鬆綁中國AI 晶片，加上台幣匯率連2日走穩、融資餘額持續健康、中國降準降息等利多因素，有利台股繼續挑戰對等關稅缺口，惟印巴地緣衝突再起、川普準備宣布半導體關稅調查結果，可能壓抑上漲動能。操作建議選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。（記者卓怡君）

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