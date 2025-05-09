AI伺服器續衝 緯創、緯穎4月營收雙創高

緯創管理層表示，第2季AI伺服器出貨年增3位數百分比。（資料照）

緯創︰Q2出貨年增達3位數百分比

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器事業持續發酵！緯創（3231）、緯穎（6669）4月營收雙雙創下歷年同期新高，今年前4個月業績也寫下歷年同期新猷；對此，緯創管理層表示，第2季旗下PC類產品的出貨表現可望年增雙位數百分比，AI伺服器出貨年增3位數百分比。

緯創4月營收1337.04億元，月減12.6%、年增84.06%，今年前4個月營收累計4801.88億元、年增54.47%；緯穎4月營收638.03億元，月減26.35%、年增190.5%，今年前4個月營收累計為2344.57億元、年增155.98%。

請繼續往下閱讀...

緯創加碼美投資 緯穎最強Q1

緯創2025全年資本支出金額已從年初預估的355億元拉升至676億元，主要原因在於週二（6日）董事會上通過多項重大投資決議，包括向美國子公司WIUS增資4.55億美元（約新台幣137.75億元），用於達拉斯當地2座廠房的產能設置工作。子公司WTX為因應未來AI伺服器售後服務與相關業務等需求，計劃動用1288萬美元（約新台幣3.89億元）在德州達拉斯租用廠房。

緯穎受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，首季合併營收、獲利、每股盈餘（EPS）均創歷史單季新高。為支持公司的長期發展、推動業務增長並強化管理人才團隊，董事會今日通過重大人事案，總經理林威遠將兼任執行長職務。

緯穎首季營收1706.55 億元、年增145.1%，毛利率8.7%、年減2.4個百分點，稅後淨利97.93億元、年增108%，EPS高達52.7元，季增34.57%、年增95.76%。

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發，並將於台北國際電腦展期間展出與技術夥伴合作的多項研發成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法