明年就安基金支出226億 64.5%促進就業

就業安定基金管理委員會首次審理預算，115年預估支出226億元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨日召開就業安定基金管理委員會，審議通過一一五年預算，這是勞動部提出就安基金精進報告後，首度編列年度預算；明年預估支出二二六億元、收入二五二億元，其中六十四．五％、約一四五．八億元預算用於「促進國民就業」。

去年勞動部發生就安基金挪用爭議，勞動部今年一月提出精進報告，上月中也進行大規模人事異動，發展署署長由黃齡玉陞任。

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黃齡玉會後指出，昨最重要的議案是通過一一五年就安基金預算，為達成強化基金管理及審議機制的目標，此次的計畫不分大小，均詳細羅列項目；也針對各個計畫，進行前後年度的比較，充分揭露數據，獲得委員的肯定。

黃齡玉說，一一五年重點支出編列二二六億元，最大宗支出為「促進國民就業」，占比達六十四．五％；若以對象區分，「特定對象」就編列一八四億元。外界關注的廣宣預算，包括媒體政策業務宣導費、推展費均逐條逐項列出。

不過，對比一一三年度的就安基金預算二八一．七億元，其中二三四億元用於「促進國民就業」，比率高達八十三％，一一五年的預算數似乎保守許多。

此外，針對就服法四十六條，將允許八十歲以上長者免評可聘請外籍看護，為因應增加的案量，昨勞動部與衛福部提案，希望第一線申審人力可分別增加三十餘人，其中衛福部集中在照管中心，獲得委員支持；但考量案量增加情況難測，最後主席裁示，將依增加情況適度補充、分階段進用。

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