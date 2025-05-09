提前拉貨爆發！ 4月出口486.6億美元 史上次高

近1年台灣出口統計

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布四月出口四八六．六億美元、創歷年單月次高，月減一．八％、年增二十九．九％，連續十八個月成長，增幅為近三年半（排除春節）最大；前四月出口一七八二．三億美元、創歷年同期新高，年增二十．六％。財政部表示，四月出口強勁，主因AI商機熱絡，加上美國對等關稅暫緩，提前拉貨動能有增無減，預估五月出口約四二九億至四四八億美元、年增十五％至二十％，上半年出口可望創新高，但今年出口增幅可能「開高走低」。

四月進口則是四一四．六億美元、同為單月次高，月減二．七％、年增三十三％，主因科技產業鏈國際分工模式及出口引申需求強勁，加上資本設備購置擴增；前四月進口一四七三．八億美元、創歷年同期最高，年增二十．四％。出、進口相抵，前四月出超三○八．五億美元、年增五十四．七億美元。

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主要貨類中，四月有八貨類出口上升、三貨類下滑，其中資通與視聽產品出口一八八．三億美元再創新高、年增六十．五％，為二○○四年一月以來首度超過電子零組件，兩者出口各占三十五％，翻轉過去二十一年電子零組件獨大局面；前四月資通與視聽產品出口年增四十七．四％、電子零組件增十八．一％，兩者併計出口比重升至七成。

五大市場中，四月對東協出口年增六十．二％最多，對美國、中國與香港、日本各增二十九．五％、二十二．三％及十三．三％，且對東協、美國出口值均創單月最高；此外，對墨西哥、馬來西亞出口分別年增三倍及二．二倍最多，馬來西亞躋身我國第三大出口國，僅次於中港及美國。

財政部統計處長蔡美娜表示，關稅戰疑雲籠罩，但AI需求維持強勁，台積電今年高速成長的營收展望也未修正；從全球景氣走向及AI發展前景來看，上半年出口創歷年同期新高的機率相當高，但受提前拉貨潮干擾，全年外銷可能出現「反季節」走勢，即上半年淡季不淡、下半年也許旺季不旺，出口增幅可能「開高走低」，下半年會轉向低緩。

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