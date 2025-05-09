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央行抓禿鷹炒匯︰沒買股快出去

2025/05/09 05:30

央行總裁楊金龍表示，若外資匯入後停泊於新台幣帳戶上，沒有買股票就會提醒「趕快出去」。（記者叢昌瑾攝）央行總裁楊金龍表示，若外資匯入後停泊於新台幣帳戶上，沒有買股票就會提醒「趕快出去」。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行抓禿鷹、炒匯雷厲風行，央行外匯局長蔡烱民六日才對外釋出將啟動專案金檢，總裁楊金龍昨日證實，七日專案金檢已經出動、昨日也有去；他說，若外資匯入後停泊於新台幣帳戶上，沒有買股票就會提醒「趕快出去」。

新台幣匯價暴衝，楊金龍五日臨時召開說明會，提到發現禿鷹蹤跡，金額滿大的，已予以警告，只是「出去時慢吞吞」。

立法院財委會昨多位立委關切「禿鷹」動向，是否有大型對沖基金？楊金龍並未具體回應，但他指出，央行緊盯資金進出，若外資匯入後停泊於新台幣帳戶上，沒有買股票就會提醒趕快出去，「這兩天看到外資都有乖乖進場買股」。

市場若恢復平靜 專案金檢就停止

若央行金檢發現國內的進出口商也炒匯，將如何處理？楊回應說，央行會找銀行，因為銀行需要進行KYC（know your customer，認識你的客戶），都有相關的規定可以處理。

至於專案金檢會持續多久？是否有罰則？楊金龍表示，會看狀況，若市場已恢復平靜，就可以停止；央行和外資保管行都有密切協調與溝通，應該已足夠，若制定罰則，可能會嚇跑外資。

另有媒體引述國民黨主席朱立倫談話，指稱美國財政部即將發布匯率報告，台灣將被列「嚴重匯率操縱名單」？楊金龍指出，依美國財政部匯率操縱國三項標準，台灣應該是續列匯率觀察名單，不會被列為匯率操縱國。而所謂「嚴重匯率操縱名單」，好像是針對台灣一樣，「沒有這件事」！

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