星星之火可燎原 楊金龍︰匯市謠言立即撲滅

央行總裁楊金龍強調，美方並未施壓要求新台幣升值。（記者叢昌瑾攝）

台幣升破30元價位非首次發生 從未設定「防線」

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行總裁楊金龍昨日立法院財委會專題報告並備質詢，朝野立委皆關切日前新台幣暴升情況，楊金龍表示，主要是市場對台幣升值預期太強，五月五日他在記者會上談及匯率議題結巴，是因為口才不好，不是有難言之隱也非說謊。

楊金龍強調，美方並未施壓要求新台幣升值，針對這件事，央行已經在五月一日、二日和五日皆發布聲明澄清，新聞稿敘述的皆為真實。

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有立委質詢，韓國央行行長李昌鏞承認美國施壓促使亞幣升值，到底誰說謊？楊金龍表示，中經院以及韓半島新聞平台都認為原文與翻譯有出入。

預期心理大幅釋放 供需恢復正常

這一波台幣升值走勢異常兇猛，從四月三十三元一路飆升至五日一度見到二十九．五九元兌一美元，升幅超過十％，楊金龍說，新台幣匯價升破三十元價位並非首次發生，過去也曾有大幅升值情況，央行從未設定「防線」。他並重申，新台幣匯率難以預測，有升有貶，經過兩日急升後，市場預期心理已經大幅釋放，這兩天匯市供需恢復正常，目前so far so good（一切都好），央行調節也不像前幾天那麼辛苦。

民進黨立委郭國文指出，四月中市場就已盛傳「廣場協議二．○」，《經濟學人》更以大麥克指數估算台幣應升至十三．三元，使新台幣升值預期心理持續蔓延，媒體連續炒作半個月，星星之火可以燎原，央行早該出面澄清。

楊金龍坦言，央行是在四月三十日注意到升值力道增強，而市場自四月初川普宣布對等關稅後已開始醞釀升勢。央行雖私下有與評論員接觸，勸說勿過度影響市場，但未及時澄清確實有不足，會記取教訓，若再見星星之火，會立刻予以撲滅。

另，楊金龍也公開台灣外匯存底五八二八億美元中有八成為美債，但其中嚴格定義下的美國公債部位不到三千億美元，有些是大型機構發行以美元計價的債券。楊金龍並再度澄清，所謂海湖莊園協議要求各國央行將持有美債轉換百年零息債是假設性議題，沒有這件事。

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