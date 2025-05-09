專法聲聲催 UberEats︰支持事實基礎下的公共討論

UberEats平台上也有騎單車的外送員。（資料照）

〔記者徐子苓／專題報導〕UberEats首度公開一份針對台灣外送夥伴的調查報告，恰逢台灣各界正積極討論「外送專法」草案。對於政府可能設立每單最低報酬門檻等規範，Uber公共政策暨政府事務總監馬培治表示，支持事實基礎下的公共討論，報酬制度應納入市場供需與平台動態機制考量，以維持整體生態平衡。

調查顯示，UberEats外送夥伴每小時平均淨收入為新台幣二七○元，但外送工時彈性，工作時數如何界定長期有不同看法。值得注意的是，這份報告採用「送單期間」而非「上線期間」來計算工作時數，但部分外送工會認為，上線等待訂單的時間也屬於工作準備範疇。

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負責這項調查的國際經濟研究機構Mandala解釋，這種做法能更準確反映外送員實際投入工作的時間，因為上線時間可能包含未接單、休息或同時在其他平台工作的時段。馬培治則強調，目前UberEats並不要求外送員達到一定接單率，也不限制外送員上線後去接其他平台訂單，保障選擇自由。

隨著平台經濟逐步成為現代就業模式的一環，如何界定「彈性」、「工作」、「保障」的邊界，也成為新型勞動關係下的重要課題。UberEats表示，此次公布的報告，提供了有價值的數據基礎，有助於各界更理性認識外送工作的樣貌，也為未來政策制定與公共討論提供一個起點。

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