UberEats首度公開 外送員時薪270元、6成5是兼職

UberEats針對台灣外送夥伴的調查顯示，UberEats的外送員每小時平均淨收入為新台幣270元，較今年台灣基本工資時薪高出4成以上。 （圖：UberEats提供）

〔記者徐子苓／專題報導〕UberEats首度公開一份針對台灣外送夥伴的調查報告。調查顯示，若以「送單期間」計算，UberEats平台上的外送員每小時平均淨收入為新台幣二七○元，較今年台灣基本工資時薪高出四成以上；另約有六十五％的外送員每週送單期間不超過十小時，且多數會分散在二天以上完成任務，顯示外送是一種高度彈性、非固定時段的零工經濟。

提升透明度

破除偏見

外送平台已逐漸成為新興就業型態，對於外送員實際工作狀況、收入與保障等討論也日益頻繁，但過去外送平台極少公布外送員的相關數據，也從未主動公開收入等統計。Uber公共政策暨政府事務總監馬培治強調，這份報告希望能消除外界對外送收入「偏低又不穩定」的偏見，並提升外送工作透明度。

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UberEats近日委託國際經濟研究機構Mandala，進行一份針對台灣外送合作夥伴的調查報告；該報告是以實際接單到完成訂單（送單期間）來計算工作時數，首度揭露外送工作的平均收入水準、時間投入樣貌與外送員評價。

時段、頻率與地區 收入有差別

報告指出，UberEats平台上的外送夥伴，送單期間的每小時平均淨收入為新台幣二七○元，若不扣除成本則約為二九○元，較二○二五年台灣基本工資時薪（約一九○元）高出四成以上，也比住宿餐飲業的平均收入還高。

彈性工時吸引力大 94％正面評價

進一步劃分收入層級，前二十五％較高收入的外送員每小時平均為三一二元，後二十五％則為二二四元，收入差距主要受到工作時段、頻率與地區影響，例如台北地區的外送員時薪普遍比其他區域高出約四至五％。

外送工作高度彈性為報告另一重點。調查顯示，約六十五％的外送夥伴每週送單期間少於十小時，其中多數會將這些工時分散在兩天以上完成。這樣的彈性工時也成為吸引力，九十四％的外送夥伴對平台提供的彈性給予正面評價，更有高達七十五％偏好彈性勝過更高收入，另有四十五％受訪外送員表示，彈性使他們能花更多時間陪伴家人。

活躍外送員約8萬 平台進出自由

馬培治透露，在台灣，近五年曾至少完成一個訂單的UberEats外送員，已有超過三十二萬人，而目前每月持續活躍的外送員（過去三十天至少完成一單）穩定維持在八萬人左右。這顯示外送平台的勞動參與門檻相對較低，參與者進出自由，為需要短期收入或希望保有彈性者提供多一種選擇。

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