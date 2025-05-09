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華航簽署波音777X新機 提升全球營運動能

2025/05/09 05:30

華航董事長高星潢（右三）與波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen（左三）正式簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單，華航總經理陳漢銘（右二）和波音東北亞區業務銷售副總裁Dan Schull（左二）與會，交通部常務次長林國顯見證（中）。（華航提供）華航董事長高星潢（右三）與波音市場銷售高級副總裁Brad McMullen（左三）正式簽署10架777-9廣體客機及4架777-8F貨機訂單，華航總經理陳漢銘（右二）和波音東北亞區業務銷售副總裁Dan Schull（左二）與會，交通部常務次長林國顯見證（中）。（華航提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕中華航空八日與波音正式簽署十架777-9廣體客機及四架777-8F貨機訂單，包含九架選購權，新機隊預計自二○三○年起開始交付。華航是首家引進777X旗艦機型的國籍航空，777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，777-8F貨機搭配現役777F強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力，提供卓越飛航服務。

華航董事長高星潢表示，777-9客機與777-8F貨機為波音新一代機型，777-9客機將成為華航高運量航線主力機型，特別是洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點；延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，並將增設豪華商務艙座位比例，滿足高端市場旅運需求，帶給旅客更為放鬆舒適的感受；777-8F貨機與華航現役10架777F貨機具高度共通性，未來將成為推升華航獲利的重要助力。

華航持續機隊汰舊換新計畫，優化機種結構，777-9客機擁有更高的天花穹頂設計，更佳的機艙空氣循環系統及動態LED情境燈光，以更為寬敞舒適的客艙空間與嶄新設計，全面提升旅客長途飛行的頂級體驗；777-8F貨機與主力777F貨機的貨艙規格相同，在管理及調度更具彈性優勢，同時有利貨運人員作業效率，有效降低貨物碰撞風險，助益貨運航網布局，營運航程與貨品酬載的提升，驅策貨運動能。

777-9客機與777-8F貨機採用複合材質機身，搭載奇異新款GE9X發動機，具備卓越燃油效益與環保性能，預估可節省二十五％的油耗以及碳排量，是華航實現二○五○年淨零碳排的重要關鍵之一。華航持續透過引進新世代機隊，實踐全球航網穩健發展與機隊現代化的策略，展現領先亞太、展翼全球的目標與決心。

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