總量管制誤傷換屋族？楊金龍：6月將檢討

央行總裁楊金龍表示，國銀自主總量管理為期一年，對於房市管制措施，央行會隨時進行滾動式檢討。（記者叢昌瑾攝）

立委指不動產貸款集中度已下滑 換屋族房貸卻遭拒引民怨

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年祭出史上最強打炒房措施，並要求國銀進行為期一年的自主總量管理。民進黨立委郭國文昨質疑，近期不動產貸款集中度已下滑，卻傳出有換屋族房貸遭拒情況，引發民怨，呼籲央行重新檢討房市管制措施，重點應放在打擊投機客、法人，不該傷及無辜、波及自然人；央行總裁楊金龍回應，將會進行檢討。

楊金龍昨赴立法院財委會備詢，郭國文質詢表示，自去年央行啟動總量管制措施以來，三月底不動產貸款集中度下滑至三十六．八九％，相較去年三十七．一％的偏高水位已有改善，甚至接近首次實施房市管制前的三十六．六四％，若按照如此陡降趨勢，今年六月理監事會議上是否該重新檢討房市管制措施？

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楊金龍表示，國銀自主總量管理為期一年，對於房市管制措施，央行會隨時進行滾動式檢討。

但郭國文說，再繼續滾動檢討，「照這個趨勢就要滾下去了」。他提醒央行，最近剛發生史上最大交屋潮，單季破三萬一千戶，然而因為央行要求銀行總量管制，「你的命令就像聖旨」，銀行每個月新承作房貸額度不超過還款，結果傷到換屋族，現在銀行都不想借、不然就是要求簽切結書，民間已經出現很多怨言。

郭國文強調，他支持央行打投資客、法人，尤其是法人取得資金、槓桿操作可能性大，且還款能力很強，要更嚴格都沒問題，但是不要打到自然人、換屋族。楊金龍再次說，「我們會來檢討」。

央行去年要求國銀從第四季起提出為期一年的自主不動產總量管理，當時已強調不應該影響無自用住宅民眾購屋，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策等相關用途，以及企業購建自用廠辦等資金。

換屋族部分則給予緩衝期，與銀行切結一年內換屋，可享房貸寬限、也不受第二屋房貸成數只有五成的限制。

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