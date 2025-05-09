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危老時程獎勵將歸零 改推規模取代

2025/05/09 05:30

內政部已著手推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，方向包括時程獎勵歸零落日後就不再延長，改以規模獎勵替代，並研擬進一步簡化程序。 （記者徐義平攝）內政部已著手推動「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，方向包括時程獎勵歸零落日後就不再延長，改以規模獎勵替代，並研擬進一步簡化程序。 （記者徐義平攝）

危老條例將落日 內政部著手修法

〔記者徐義平／台北報導〕「都市危險及老舊建築物加速重建條例」距離十年落日條款僅剩二年時間，內政部已著手推動該條例修正草案，方向包括時程獎勵歸零落日後就不再延長，改以規模獎勵替代，並研擬進一步簡化程序。

國土管理署署長吳欣修昨赴立法院進行「都市更新與危老重建之執行成效及未來展望」專案報告。他說，過去時程獎勵像是一張空白支票授權，只要時間內申請就給，造成小基地紙片屋危老案搶著申請，但檢討過後，發現小基地危老案並無助於防災，因此時程獎勵歸零後就直接落日，改以規模獎勵替代；其中基地面積達二○○平方公尺、約六十．五坪，就符合規模獎勵門檻，給予基準容積獎勵二％，之後每多一百平方公尺、約三十．二五坪，再多給○．五％容積獎勵，最高可獲得十％。

內政部部長劉世芳指出，該草案修正重點放在危老適用範圍、容積獎勵機制檢討及程序簡化，完備後就會送至行政院。

專家：可激勵基地較大的危老案

房市專家何世昌指出，危老重建最受詬病的問題正是基地規模偏小、建築格局不佳等，如果能夠以規模獎勵取代時程獎勵，可激勵實施者傾向整合基地較大的危老案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，危老時程獎勵改以規模獎勵，對於整合建商來說，因基地要有一定規模，又要取得百分百同意的條件下，可能就會走向都更整合。

不少立委關心「都更條例」中協議合建契約部分，因存在資訊不透明，地主、屋主與建商之間的不信任，能否訂定像是預售屋或是租屋等類型的定型化契約？吳欣修指出，協議合建的契約屬於私契，加上種類繁多，像是合建分屋、分售、分層、股東投資，甚至易地方式等進行，很難以通版的定型化契約來規範，反而可能阻礙協議合建的進行。

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