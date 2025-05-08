4月CPI年增2.03% 房租漲幅2.4%創1年低點

近1年台灣CPI走勢（資料來源：主計總處製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布四月消費者物價指數（CPI）年增二．○三％，漲幅較三月縮小，主因水果漲幅收斂、油料費下跌及四月電價未調整，且房租漲幅收斂至二．四％、創一年低點，但外食費漲幅擴大至三．四八％、創十三個月新高。主計總處表示，由於國際油價走跌，預料五月CPI漲幅應該會低於二％，整體物價情勢平穩。

主計總處昨公布四月消費者物價指數（CPI）年增二．○三％，漲幅較三月縮小，主因水果漲幅收斂、油料費下跌及四月電價未調整。（中央社資料照）

油價跌 5月CPI有望低於2％

對於近日新台幣急升，主計總處專門委員曹志弘表示，台幣升值有助減輕進口物價上漲壓力，美元計價進口物價指數已連續三十個月下跌，但傳導到CPI需要一些時間，不會這麼快顯現。他指出，扣除蔬果及能源後，四月核心CPI上漲一．六六％，連續十三個月低於二％，目前國內物價還是平穩。

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據調查，四月CPI較上月漲○．二七％，較上年同月漲二．○三％。七大類指數中五類上漲、兩類下跌，以食物類年漲四．三四％較多，主因水果供量較少而年漲二十五．二六％、但月跌六．三四％，肉類、外食及其他穀類製品（麵包、蛋糕等）也分別漲四．四六％、三．四八％及三．三八％。曹志弘指出，外食漲幅已連續六個月大於三％，後續須密切關注。

外食費漲3.48％ 創13月新高

另外，雜項類年漲二．八五％次之，主因金飾及珠寶等個人隨身用品上漲八．二六％；居住類則漲一．八九％，主因房租上漲二．四％，住宅維修費也漲二．○六％。曹志弘表示，房租漲勢未再擴大，為近一年最小漲幅。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，四月平均年增○．八七％、漲幅為十三個月新高，其中雞蛋下跌十一．七八％最多、沐浴用品也跌三．四九％；不過，豬肉漲五．三六％、為十三個月最大漲幅，麵包漲四．二四％、漲幅為十九個月新高，雞肉也漲三．一三％、創十四個月最大漲幅。

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