吳東亮專訪》最聽父親的話 吳東亮︰禍福相倚 我有助人的DNA

本報專訪台新金控董事長吳東亮，他長期致力於公益活動，出發點是受到父親、新光集團創辦人吳火獅的影響；他說，「新光人都有助人的DNA」。（記者王藝菘攝）

記者吳欣恬、王孟倫／專訪

本報昨專訪台新金控董事長吳東亮，他首次坦然面對三十多年前「那件事」。他數度提及父親吳火獅，強調最聽父親的話；並引述老子所說的「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，「那件事」讓他體會到禍福相倚，而與更生保護會、犯罪被害人保護協會等結緣，更呼籲更生人拋棄過去勇敢向前。

吳東亮長期致力於公益活動，出發點是受到父親、新光集團創辦人吳火獅的影響；他說，「新光人都有助人的DNA」，成立新光醫院也是源自父親助人的想法，他還記得，新光醫院第一次籌備會議就是由吳火獅親自主持，隔天就因心臟病突發離世。

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台新金控成立後，陸續有許多機構團體提出捐贈和資助的需求，起初以被動的個案討論，九二一大地震帶來許多需要幫助的對象，台新金控於二○○二年發起關懷台灣系列公益活動，後來規模變大，之後陸續成立台新藝術基金會、台新銀行公益慈善基金會，正式有系統地做公益。在併購保德信人壽後，台新金控保留保德信青少年基金會，持續推動青少年志願服務，並更名為「台新青少年基金會」。

他特別提到，自己多年擔任更生保護會及犯罪被害人保護協會的常務理事，主要是三十年前發生在他身上的那件事，因此和檢警調時有往來，後受邀先後出任二機構常董。

成功應回饋社會 當別人的貴人

吳東亮也曾在二○○七年當選警友會總會會長，也是因那件事與現任新北市長侯友宜相識，後來在侯的電話邀請下出任，之後交棒給郭台強，他再轉任監事會召集人、榮譽理事長。這樣的緣分讓他感嘆是「禍福相倚」，成功是來自許多人的幫忙，成功之後更要幫助社會、成為別人的貴人。

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