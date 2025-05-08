吳東亮專訪》籲雙率適度鬆綁 助推亞太資管中心

台新金董事長吳東亮。（記者王藝菘攝）

記者王孟倫、吳欣恬／專訪

金管會主委彭金隆上任以來積極推動打造台灣成為亞洲資產管理中心，首個金融示範專區落腳高雄，最快七月正式上路。台新金控董事長吳東亮強調，一定全力支持政府亞資中心的政策目標，並建議稅率、匯率等相較星港，必須有一定競爭力，才能達到「留財」與「引資」的目標。

台灣無須妄自菲薄 跑贏對手就好

吳東亮坦言，川普二．○除了衝擊出口產業外，也造成金融市場動盪，關稅談判當然很難談到零關稅，但台灣經濟體質佳，無需妄自菲薄，只要跑比對手快、就有機會可勝出。

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近來新台幣暴力升值，他認為，台灣是出口導向經濟體，匯率波動過於劇烈，當然會心驚膽跳；但經過央行信心喊話，這二天新台幣匯率已經回穩，業者當然期待可看清外匯升貶的大趨勢，避免過大波動，才能「摸著石頭過河」。

吳東亮說，台新銀行很早就瞄準財富管理市場，在新加坡與香港分行設有私人銀行服務，而台灣高資產族群也將財富放置海外管理，若要吸引這群人將資金轉移回台，亞資中心的優惠條件勢必要與國際競爭。

他舉例，以新加坡與香港比較，台灣顯然採取的稅率太高，好的人才不願意來，缺乏人才就會阻礙金融業的發展，這部分必須要加緊速度改革，有更多法令鬆綁，才有辦法吸引亞洲的人才過來；「留財」和「引資」等相關政策都要調整，台資才有可能回台、創造更多的價值與財富。

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