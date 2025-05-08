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打造資本護國神山 吳東亮：新新併是起點

2025/05/08 05:30

台新金控董事長吳東亮昨接受本報專訪表示，台灣應打造資本市場的護國神山，「新新併」是金融整併的新起點，為台灣金融業揭開新篇章。（記者王藝菘攝）台新金控董事長吳東亮昨接受本報專訪表示，台灣應打造資本市場的護國神山，「新新併」是金融整併的新起點，為台灣金融業揭開新篇章。（記者王藝菘攝）

記者王孟倫、吳欣恬／專訪

打造資本市場的護國神山，台新金控董事長吳東亮昨接受本報專訪時表示，台灣金融市場過度競爭，相較於台積電、鴻海等IT產業在全球舉足輕重，但全球百大銀行中、台灣一家都沒有；他強調，「新新併」是金融整併的新起點，為台灣金融業揭開新篇章。

國銀要以拚進世界百大銀行為目標

吳東亮笑著說，他或許是早年擔任金融機構董事最多的台灣人，因為父親吳火獅一直想要開銀行，他雖然大學是讀化學，但回國就被安排去許多金融機構擔任法人董事，包括一銀、華銀、中小企銀及中華開發等，其中也待過華僑信託，最後因經營不善被整併，他也算是少數有參與經驗者。

台新與新光金控預計今年七月二十四日合併，將是台灣首宗金控「合意併購案」。吳東亮說，每個過程都是挑戰，每個過程要看我們能達成什麼；兩年前，也就是台新三十周年慶，我提到六個字，「認真」、「創新」及「永續」，這是我們的基本精神，一定會繼續下去。

他強調，台新金控一直積極推動併購，執行過約十二項併購案，可說是台灣金融業之冠，且都是合意併購；第一個是台新銀行和大安銀行合組成台新金控，再陸續買下保德信人壽等，打造金控三隻腳，「過程真的很不容易」。

金融整併有助解決低薪

他說，台新加上新光，客戶數有一千萬人，加上上百萬股東與三萬名員工；「台灣是我們的根，把根顧好是最基本的，這幾年來，台新秉持三大重點，就是深耕台灣、立足亞洲及面向世界。」

吳東亮直言，我國金融業產值占整體GDP（國內生產毛額）比重僅六％，相較於台灣IT產業實力，實在太低了，全世界百大中、台灣一家都沒有，國銀要以拚進世界百大為目標。

吳東亮強調，金融整併還有助於解決低薪問題，因服務業占我國GDP比重約六成，絕大多數薪水偏低，而台灣高薪產業是在半導體、ICT（資通訊）與金融，只要金融業規模能夠成長，例如從目前GDP六％到十％，甚至追上新加坡的十二％以上，當金融業僱用人口增加，就能提升整體服務業薪資，推動良性循環。

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