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營收獲利速報》東陽4月營收年增11% 創同期高

2025/05/08 05:30

汽車零組件廠東陽自結4月合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創下同期歷史新高。 （記者楊雅民攝）汽車零組件廠東陽自結4月合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創下同期歷史新高。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319）自結4月營收23.39億元，月減8%、年增11%；累計1~4月營收96.3億元，年增16%，雙創同期歷史新高紀錄。

其中AM（售後市場）事業自結4月營收18.18億元，年增20%；累計前4月營收75.71億元，年增22%，同樣創下同期歷史新高。AM市場雖然已進入傳統淡季，但受川普關稅及匯率之亂影響，淡季業績仍持續成長。OEM（委託代工製造）事業自結4月營收5.21億元，年減11.99%；累計前4月營收20.59億元，年減1.1%，將持續布局新能源車市場，強化OEM競爭力。

英業達4月營收同期新高 匯損可控

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）公告4月營收621億元，月增4.3%、年增21.7%，創歷年同期新高，累計今年前4月營收為2191.34億元、年增20.7%，同寫歷年同期新猷。

英業達表示，旗下筆電、伺服器產品多為商用性質，目前客戶為因應美國關稅政策，正要求加緊出貨，兩項產品第二季業績皆可望季增雙位數百分比；穿戴裝置則以消費性電子產品為主，與消費市場高度關聯，客戶給予的訂單能見度與首季持平。英業達強調，下半年整體市況存在相當程度的不確定性，現在難以推測後續營運情形；至於近日新台幣匯率急升，由於公司使用美元收付貨款，再轉為新台幣呈現於財報上，因此難免產生匯兌損失，但影響不會太大。

業外拖累 IET-KY首季每股虧1.54元

〔記者張慧雯／台北報導〕砷化鎵廠IET-KY（4971）昨日公告首季財報，毛利率34.68%，不過稅後淨損0.6億元、每股淨損1.54元。

IET-KY解釋，第一季本業已經獲利4244萬元，但因公司第一季股價大漲，致可轉換公司債（CB）評價依公允市價評估負債而認列損失，且CB在第一季幾乎已轉換完畢，並在4月下櫃，未來將不會再認列相關損失。IET-KY昨日也同步公告4月營收0.85億元、月減10%、年增29.79%。IET-KY指出，AI、5G、國防等趨勢向上不變，四大產品線各有成長動能，在營收放大同時，產能也逐漸吃緊，擴廠計畫預計於今年第三季執行，待產能逐步到位，營收成長可期。

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