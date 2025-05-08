法說會速報》因應匯率變動 聯詠財測給兩份

豐興昨日下午召開法說會。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕驅動IC大廠聯詠（3034）昨（7）日召開法說會，考量近期匯率波動幅度大，公司首度對營運展望釋出美元與新台幣兩種幣別財測，第二季營收以新台幣計的中間值較上季約持平，以美元計則小幅成長，毛利率、營業利益率維持上季預估區間相同，下半年能見度低，需視對等關稅何時定案，才會較明朗。

聯詠以美元對新台幣匯率32元為計算基準，預估第二季營收新台幣將介於265億至277億元之間，中間值跟上季相當；以美元計約8.28億至8.66億美元，中間值較上季8.3億美元小幅成長2.04%，毛利率介於37%至40%，營業利益率約18.5%至21.5%。

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豐興看好關稅底定 轉單將增加

〔記者林菁樺／台北報導〕電爐大廠豐興鋼鐵（2015）昨舉行法說會，豐興表示，對等關稅、匯率等對鋼鐵下游產業景氣不利，不過，對等關稅確實迎來零星轉單，預期對等關稅政策底定，即使兩岸鋼價有差異，但在稅率差異下，轉單動能會更加明顯。

針對第二季展望，豐興指出，主要三大產品中，型鋼、鋼筋為內需型，較不受對等關稅等外部因素衝擊，且觀察第一季鋼筋表面消費量等數據成長，預期第二季表現可優於第一季；但條線主要外銷，且供應目前景氣較差的機械等產業，原預估第一季後可走出谷底，已修正看法，可能與去年同期持平。

豐興也斥資近32.5億元標購彰濱7萬多坪土地，將興建軋鋼廠，但需要用爐渣等填築，豐興保守估計，整體時程需耗時10年，至於資金來源，將會出售新竹土地，可支應一半，剩餘款項目前還沒有明確計畫。

緯軟第2成長曲線 今年溫和成長

〔記者歐宇祥／台北報導〕IT服務商緯軟（4953）董事長蕭清志昨日表示，緯軟營收主力現仍是互聯網領域，新能源車業務則相對放緩，但將擴展電競、人形機器人等第二成長曲線，因新藍海剛起步、估會快速成長，目前人形機器人客戶已有3家，也積極拓展AI商機，今年整體營運看溫和成長。

緯軟第一季稅後淨利1.1億元，年減18%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。緯軟7成營收來自中國市場，近期美中再啟貿易與關稅戰，對企業資本支出規劃形成影響，蕭清志指出，占營收比重34%的互聯網領域需求仍在成長，藉由優勢領域穩健經營、積極拓展新領域，以維持成長。

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