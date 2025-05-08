盤勢分析》低點反彈近2成 操作避免追高

昨日加權指數小漲，成交量更萎縮至2700億元左右，創近5個交易日新低量，反映投資人態度趨於謹慎。（路透資料照）

受到投資人觀望美國半導體關稅及聯準會利率決策，市場觀望心態濃厚、壓抑成交量能，昨日加權指數在平盤上下震盪，終場在台積電（2330）拉尾盤下，上漲23.9點，收在20546.49點，成功守住5日線20524點，成交量約2764億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超136.45億元、投信賣超27.8億元、自營商賣超99.95億元，合計買超8.69億元；外資台指期淨空單昨減少514口，累積外資台指期淨空單為30643口。

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聯邦投信投資長吳裕良指出，儘管台積電與塑化油電類股支撐盤勢，昨日加權指數終場仍僅小漲，但成交量更萎縮至2700億元左右，創近5個交易日新低量，反映投資人態度趨於謹慎。值得關注的是，台股指數自4月低點以來已累積約20%的反彈幅度，但隨著關稅衝擊與新台幣升值衍生的匯損利空將陸續反映在企業財報上，技術面反彈後恐面臨修正壓力，操作上建議維持靈活操作策略，保留較大資金彈性部位以因應後續市場波動。

元大投顧分析，短線來看台股月線上揚，有助強化下檔支撐力道，但要留意日線KD、MACD等技術指標處在過熱位置，下降季線逐漸壓迫會影響買盤追價意願，預料盤勢將於月、季線之間震盪整理，操作應避免追高，並採取短打方式因應。（記者張慧雯）

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