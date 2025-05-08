鴻華先進開發裕隆代工 三菱電動車攻紐澳

日本三菱汽車昨天正式宣布將以OEM方式委由鴻華先進開發三菱電動車型，並由裕隆三義廠負責生產，計劃2026年下半年賣進澳洲和紐西蘭市場。（鴻華先進提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕日本三菱（Mitsubishi）汽車昨天正式宣布與國內鴻華先進（2258）簽署合作備忘錄（MOU），將以OEM（委託代工製造）的方式委由裕隆（2201）與鴻海（2317）集團合資的鴻華先進開發三菱電動車型，並由裕隆三義廠負責生產，計劃於2026年下半年掛上三菱汽車的品牌賣進澳洲和紐西蘭市場。

掛三菱品牌 2026年海外開賣

三菱汽車表示，這款車型是去年三菱汽車公布2023~2030年澳洲產品計畫中的一部分，具有優異的電動駕駛性能及先進的資訊娛樂系統，極為適合大洋洲市場；基於此次MOU，三菱汽車與鴻華先進將持續展開討論，以簽訂最終正式協議為目標。

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日本三菱汽車正積極推進電動新車型的環保計畫，包括升級插電式油電混合車（PHEV）Outlander，並將非常受東南亞市場歡迎的Xpander與Xforce新增油電混合動力車型。

除了此次與鴻海集團的合作外，三菱汽車亦計劃透過聯盟夥伴的優勢，如接受在歐洲雷諾集團（Renault Group）OEM的車型、在北美日產汽車（Nissan Motor）等OEM的車型，進一步擴大電動化產品。

CDMS商業模式 爭取國際客戶

裕隆集團指出，集團除了生產自主研發的車型外，也長期為日產、三菱代工生產汽車，達到國際汽車製造水準，日本三菱是裕隆集團長期合作夥伴，也是這次得以成功爭取到日本三菱汽車OEM電動車型委由裕隆三義廠生產的重要關鍵。

這次合作案透過鴻華先進CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）商業模式，以開放平台爭取國際車廠客戶，裕隆汽車則受鴻華先進委託代工生產電動車型，目前裕隆三義工廠持續量產納智捷n7電動車，也同步著手籌設Model B新車型生產線，Model B台灣向左駕以及海外向右駕車型，將由裕隆汽車在台灣生產。

裕隆強調，做為台灣唯一有自主研發能力的國產汽車集團，將持續推動多角化策略，打造開放多元化價值鏈平台，策略合作自主研發、導入在地生產、提升自製率、整車進口等多元方式，創造國產車與國際接軌機會。

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