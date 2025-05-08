晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

設主權基金 央行提財源3建議

2025/05/08 05:30

央行昨日提出書面報告，重申對國家主權基金持正面態度，主張宜制定專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，並針對財源提出三建議，強調不宜由外匯存底直接無償撥用。（路透檔案照）央行昨日提出書面報告，重申對國家主權基金持正面態度，主張宜制定專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，並針對財源提出三建議，強調不宜由外匯存底直接無償撥用。（路透檔案照）

〔記者陳梅英、鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今邀相關部會就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告。根據央行昨日提出書面報告，重申對國家主權基金持正面態度，主張宜制定專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，並針對財源提出三建議，強調不宜由外匯存底直接無償撥用。

強調不宜由外匯存底無償撥用

央行指出，主權基金是由政府出資設立，目的在於創造國家長期財富，投資標的多為高風險、低流動性的資產，例如股票、私募股權與基礎建設，操作策略與央行管理的外匯存底有本質差異；應透過專法設立獨立法人機構，明確界定董事會職權與經理階層責任，並採市場化薪資制度，以延攬優秀專業投資人才，強化基金績效與國際競爭力。

央行以挪威、韓國、新加坡等主權基金為例，強調即便基金具備長期投資導向，仍可能因景氣波動而面臨短期虧損；唯有專法保障其運作彈性，才能避免因政治干預而影響正常決策與長期穩健發展。

針對主權基金初期資金來源，央行提出三建議。第一，由財政部發債購匯；可仿效新加坡做法，發行「特別主權基金公債」，籌集本幣後，向央行或市場買匯，將外匯資金委託基金管理機構進行海外投資。

第二、由財政部直接撥款或股本注入；透過向國庫撥款或由財政部增資，將公部門累積的預算盈餘納入基金，作為初始股本，並以公開程序決定託管與投資標的。第三，參考韓國KIC模式，由財政部或相關穩定基金（如外匯平穩基金）委託資金給主權基金操作。

財政部報告則指出，成立主權基金涉及設立目的、制定專法、監督管理機制、資金來源、主管機關等面向，首先應凝聚各界共識，考量成立的必要性，且須制定專法調整法制，將持續研議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財