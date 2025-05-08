設主權基金 央行提財源3建議

央行昨日提出書面報告，重申對國家主權基金持正面態度，主張宜制定專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，並針對財源提出三建議，強調不宜由外匯存底直接無償撥用。（路透檔案照）

〔記者陳梅英、鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會今邀相關部會就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告。根據央行昨日提出書面報告，重申對國家主權基金持正面態度，主張宜制定專法，設立獨立專責的主權基金管理機構，並針對財源提出三建議，強調不宜由外匯存底直接無償撥用。

強調不宜由外匯存底無償撥用

央行指出，主權基金是由政府出資設立，目的在於創造國家長期財富，投資標的多為高風險、低流動性的資產，例如股票、私募股權與基礎建設，操作策略與央行管理的外匯存底有本質差異；應透過專法設立獨立法人機構，明確界定董事會職權與經理階層責任，並採市場化薪資制度，以延攬優秀專業投資人才，強化基金績效與國際競爭力。

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央行以挪威、韓國、新加坡等主權基金為例，強調即便基金具備長期投資導向，仍可能因景氣波動而面臨短期虧損；唯有專法保障其運作彈性，才能避免因政治干預而影響正常決策與長期穩健發展。

針對主權基金初期資金來源，央行提出三建議。第一，由財政部發債購匯；可仿效新加坡做法，發行「特別主權基金公債」，籌集本幣後，向央行或市場買匯，將外匯資金委託基金管理機構進行海外投資。

第二、由財政部直接撥款或股本注入；透過向國庫撥款或由財政部增資，將公部門累積的預算盈餘納入基金，作為初始股本，並以公開程序決定託管與投資標的。第三，參考韓國KIC模式，由財政部或相關穩定基金（如外匯平穩基金）委託資金給主權基金操作。

財政部報告則指出，成立主權基金涉及設立目的、制定專法、監督管理機制、資金來源、主管機關等面向，首先應凝聚各界共識，考量成立的必要性，且須制定專法調整法制，將持續研議。

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