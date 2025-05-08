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台幣量縮連2貶 亞幣走勢分歧

2025/05/08 05:30

美元走軟，加上外資持續匯入資金買股，最終台幣收在30.295元、貶值1.5分，匯價連二黑。（中央社資料照）美元走軟，加上外資持續匯入資金買股，最終台幣收在30.295元、貶值1.5分，匯價連二黑。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）利率決策公布前，美元走軟，加上外資持續匯入資金買股，新台幣兌美元匯率昨早盤一度勁揚逾一角，不過中央銀行迅速出手，將新台幣打回平盤，午後升幅進一步收斂，尾盤央行再踢上一腳，最終台幣收在三十．二九五元、貶值一．五分，匯價連二黑，總成交量降至二十一．一二億美元，回到往常水準。

昨收30.295元 成交量降至21.12億美元正常水準

新台幣在連續兩日暴力升值後，央行緊急召開記者會說明，且宣布將啟動專案金檢查緝禿鷹炒匯，近兩日台幣波動幅度減緩，並穩穩守住三十字頭。

外資持續匯入買股 出口商停止恐慌性拋匯

匯銀人士指出，相較前一日爆大量收貶，昨日量能縮減顯示市場情緒已有所緩和、逐漸恢復理性，出口商也停止恐慌性拋匯；不過美國總統川普中東行之前又放話將有「重大空前消息」公布，仍令市場保持警惕，多少有點觀望。

初步守住30字頭 後續待談判進展

若無非預期重大事件發生，目前來看，新台幣在三十字頭理應是初步穩住了，預料在市場信心平復後，央行就會慢慢放手，新台幣後市走勢還是要看國際金融市場變化，只是近期亞幣「各走各路」，關鍵仍須視與美國關稅談判的進展與結果。

另外，聯準會後續動向也備受注目，由於Fed這次會議不會更新經濟預測與路徑圖，外界聚焦Fed主席鮑爾談話內容，希望從中尋找未來政策動向蛛絲馬跡。

根據央行統計，美元指數在Fed公布利率決策前下跌○．一五％；主要亞幣升貶互見，方向並不一致。其中，韓元在長假過後補升大漲一．一六％；日圓升值○．一二％、新加坡幣升值○．一％；新台幣小貶○．○五％，而人民幣在中國人民銀行緊急降準又降息下，貶值○．一五％。

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