關稅逼退中國商品 美進口占比創低

美國總統川普對中國進口商品徵收一四五％高關稅，導致美中貿易量萎縮，今年第一季美國從中國進口額的占比跌至11％，創二十幾年以來最低。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《紐約時報》、《路透》報導，美國總統川普對中國進口商品徵收一四五％高關稅，導致美中貿易量萎縮，今年第一季美國從中國進口額的占比跌至十一％，創二十幾年以來最低。

Q1進口額占比跌至11％ 20年最低

美國商務部六日公布數據顯示，今年前三個月，美國從中國的進口額為一○二七億美元（約三．一一兆台幣），第一季從中國進口的商品占美國進口總額的比率僅十一％，遠低於二○一八年的二十二％，為逾二十年來最低。

請繼續往下閱讀...

儘管中國商品在美進口占比經常會隨著採購的季節性波動而有所變化，但川普的高額關稅已明顯引發供應鏈的連鎖反應；由於產品從中國工廠經跨洋運輸再進入美國商店需要數週時間，在許多情況下，美國消費者才剛開始看到關稅帶來的漲價影響，而隨著夏季到來，這些影響可能加劇。

美國和中國均表示，願就降低關稅的貿易協議展開磋商，兩國官員預計這個週末在瑞士會面，討論經濟和貿易問題，但目前還不清楚美中達成協議的速度有多快。

在當前的關稅政策下，儘管有些公司似乎放緩或暫停進口，但仍有公司趕在新關稅生效前進口更多商品。

美國商務部六日公布數據顯示，三月商品和服務貿易逆差大幅上升，從二月的一二三二億美元激增十四％至一四○五億美元，主要因為企業趕在關稅調高前增加商品進口，這也導致美國第一季GDP（國內生產總值）出現三年來首見萎縮。

牛津經紀公司（Oxford Economics）高級經濟學家馬汀（Matthew Martin）表示，美國從那些暫停徵收對等關稅九十天國家的進口額可能仍然很高，但對中國而言，川普二、三月加徵的二十％關稅已產生影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法